南韓情報：金正恩大搞個人崇拜 身邊部署無人機通訊干擾車防暗殺

根據南韓國家情報院掌握的情報，北韓領袖金正恩今年以來曝光率上升，大搞個人崇拜，對於遭暗殺的恐懼似乎比以往更甚，周邊警戒大增。同時，他的掌上明珠金主愛在國內的地位也提升。
國情院周二在國會進行閉門匯報，指金正恩年初至今的公開活動，較去年同期約增加六成，身邊防範暗殺的通訊干擾車輛、無人機等警戒措施較過去大增。
為何北韓停用「年號」？
此外，金正恩繼續大搞個人崇拜。例如，北韓自今年10月起停用「年號」，送至駐海外人員的宣傳也從關於前領導人金日成、金正日時代的文獻，轉為強調金正恩的革命歷史，持續加強執行抹除前代領導人歷史、唯獨推崇金正恩的措施。
北韓自1997年起使用年號，將金日成誕生的1912年定為元年，但勞動新聞等主要官媒的報道自10月中開始不再出現年號，只剩朝中社(KCNA)仍會加註年號。外界認為，這做法顯示金正恩不再依靠先祖餘蔭、將統治權掌握在自己手中的決心。
南韓東國大學北韓學系教授金容鉉指出，金正恩此舉顯示，他此後將採取與祖父金日成、父親金正日截然不同的政治以及對南韓政策。
金正恩違背祖訓 或動搖政權世襲制
與過去領導人強調韓民族、統一的方針不同，金正恩政府近期修憲刪除「統一」字眼，將南韓列為「敵對國家」。對此，學者分析，金正恩可能認為這是爭取擁核國戰略地位更有效率的方式。但統一研究院研究委員洪珉指出，金正恩在違背「祖訓」之下，如何將世襲制合理化可能成為另一大問題。
金主愛地位愈來愈高
南韓國情院報告也提到，據稱正在接受接班人訓練的金正恩女兒金主愛，近期在國內的地位似乎更高。國情院指，金主愛露面場合持續增多，甚至包括勞動黨活動，並接受姑姑金與正、外交部長崔善姬等女性高層的輔佐。
北韓官媒先前發布的照片，可見金正恩父女在與俄羅斯大使會面場合上合照，加上金主愛身邊部署專屬保鑣等，可見她的地位更加穩固。