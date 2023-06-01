南韓情報：金正恩體重140公斤 現熊貓眼疑受失眠困擾 煙癮酒癮大

金正恩與女兒5月16日在平壤視察軍事衛星發射設施時看來疲倦，有黑眼圈，且煙不離手。(資料圖片)

北韓領袖金正恩身形肥胖，偶爾會「神隱」一段時間，健康狀況受到外界關注。根據南韓國家情報院(國情院)掌握的最新情報，金正恩近期煙癮和酒癮愈來愈嚴重，也可能深受嚴重失眠困擾，需服用安眠藥，經人工智能(AI)分析，推測體重約140公斤(約308磅)。

金正恩疑煙酒上癮致失眠

韓聯社報道，國情院院長金奎顯周三向國會情報委員會全體會議匯報時表示，有消息稱北韓今年4月在海外集中收集用於治療失眠的唑吡坦(Zolpidem)等藥物，據此推測金正恩患有相當嚴重的睡眠障礙。此外，北韓還大量進口萬寶路(Marlboro)、登喜路(Dunhill)等外國香煙和高級酒菜，推測金正恩對煙酒的依賴大增，並可能因此讓失眠更嚴重。

國情院報告顯示，5月16日，金正恩亮相公開活動時，黑眼圈清晰可見，且看來很疲倦。根據AI分析，他的體重約為140公斤。此外，金正恩手和手臂上從去年底起便不斷出現劃痕，可能是過敏、壓力大導致皮膚炎。