南韓憲法法院一致通過彈劾 總統尹錫悅被罷免

南韓總統尹錫悅彈劾案，憲法法院今日（4日）8名法官一致通過罷免尹錫悅。

韓國總統尹錫悅2024年12月遭國會彈劾後，憲法法院2025年4月4日早上11時（香港時間4日早上10時）將宣布裁決，決定尹錫悅去留。警方嚴陣以待，於當日凌晨12時起向全國警察廳發佈最高級別的工作響應「甲號非常令」，進入緊急工作狀態。反對及贊成彈劾尹錫悅的民眾均在憲法法院附近及首爾各地通宵集會，等候裁決。

今日（4日）早上10時，韓國憲法法院開庭。法院指，彈劾案程序上合理。憲法法院法官表示，彈劾案中撤回叛亂罪指控屬有效，很難以在野黨的行動當成國家嚴重危機及作為尹錫悅宣布戒嚴法的理由，又指，尹錫悅沒有遵從實施戒嚴的程序。