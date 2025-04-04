南韓憲法法院一致通過彈劾 總統尹錫悅被罷免

南韓總統尹錫悅彈劾案，憲法法院今日（4日）8名法官一致通過罷免尹錫悅。
韓國總統尹錫悅2024年12月遭國會彈劾後，憲法法院2025年4月4日早上11時（香港時間4日早上10時）將宣布裁決，決定尹錫悅去留。警方嚴陣以待，於當日凌晨12時起向全國警察廳發佈最高級別的工作響應「甲號非常令」，進入緊急工作狀態。反對及贊成彈劾尹錫悅的民眾均在憲法法院附近及首爾各地通宵集會，等候裁決。
今日（4日）早上10時，韓國憲法法院開庭。法院指，彈劾案程序上合理。憲法法院法官表示，彈劾案中撤回叛亂罪指控屬有效，很難以在野黨的行動當成國家嚴重危機及作為尹錫悅宣布戒嚴法的理由，又指，尹錫悅沒有遵從實施戒嚴的程序。
憲法法院表示，尹錫悅的戒嚴令侵犯國會權利，而調動軍隊到國會參與戒嚴亦損害他作為三軍總司令的責任；尹錫悅實施戒嚴，屬干預司法獨立，以及侵犯民眾基本權利，嚴重損害當地民主穩定。憲法法院指尹錫悅的行為超越憲法賦予的權力。憲法法院8名法官一致通過罷免尹錫悅。
民眾在街頭慶祝
尹錫悅遭即時罷免後，國會代表歡迎判決，稱今次是當地民眾、民主及憲法的勝利。判決公布後，支持彈劾的民眾在街頭慶祝；尹錫悅的支持者則顯得一片愁雲慘霧。
尹錫悅去年突然頒布戒嚴
尹錫悅在去年12月突然頒布戒嚴，引發政治危機，遭國會彈劾及被控內亂罪，但他堅稱戒嚴不違法，拒絕下台。