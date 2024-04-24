南韓成人活動取消收場　主辦方稱6月要舉辦更大型請更多日本AV女優

一個南韓成人影片網站早前計劃在本月舉行的成人活動，雖然主辦方極力希望如期舉行，不過日本的AV女優經理人公司，以未能確保安全而退出，令活動被迫取消。不過主辦方表示，他們會在6月在首爾一個私人場所舉辦更大型的活動，並邀請更多AV女優出席。 在南韓引起風波的「KXF The Fashion」活動，計劃一波三折，先在水原市遭到市政府及婦女組織的阻止，在首爾也被政府威脅斷電。主辦機構「Play Joker」的負責人李熙泰（Lee Hee Tae，音譯）接受了英國廣播公司（BBC）的訪問。他表示：「幾乎所有發達國家都會有情色節慶，但在我們南韓就沒有成人演出文化。我就是想踏出第一步創造一個。」

AV女優經理人公司憂安全退出 由最初被水原市反對，再另尋地方，到最後他被迫於江南區找到一間酒吧舉行。容納人數也由原本5,000人，最後只可容納400人，而且他也不能公開酒吧地點，但仍遭受到江南區的議會向所有酒吧發通告，如果他們容許活動在酒吧進行，會被當局關閉，原因是「有傷風化」。不過當地酒吧卻堅持。然而讓活動被迫取消，卻是因為日本AV女優們的退出，在活動舉行前一日，日本經理人公司指，有關的反對活動已經變得白熱化，為免女優們受到襲擊甚至刺傷，因此決定退出活動。 李表示自己沒想過活動會有這樣的發展，他表示自己甚至收到過死亡威脅。他表示：「我沒有做任何違法的事卻被當成罪犯一樣。」他指節目完全是符合法規，而且當中沒有裸露以及性愛場面，就如去年舉辦也沒有受到外界關注。而他之後接受南韓媒體就表示：「我們計劃6月在首爾舉行活動，並考慮租用私人場所。我們會請多一倍的日本AV女優參與！」