南韓戒嚴案尹錫悅遭求刑10年　檢方：嚴肅追責濫權行為

根據《韓聯社》26日報道，首爾中央地方法院當天進行結案審理。獨檢組將10年刑期分為三部分：針對涉嫌妨害執行逮捕令（逮捕前總統之行動）建議判處5年；針對涉嫌侵犯國務委員審議權和議決權等權利、向外媒記者提供虛假資訊、毀滅加密手機相關證據建議判處3年；以及涉嫌事後補製戒嚴文件罪名判處2年。

南韓負責調查戒嚴案的獨立檢察組（獨檢組）於26日正式對前總統尹錫悅提出量刑建議，針對其涉嫌妨害執行公務、濫用職權等多項罪名，請求法院判處有期徒刑10年。這是自去年12月3日戒嚴事件爆發以來，檢方針對尹錫悅涉及的刑事案件首度提出具體求刑。

檢方批評，尹錫悅將國家機關私有化以掩蓋犯罪，且在審理過程中毫無反省之意，甚至宣稱「逮捕前總統是荒唐之舉」。

獨檢組檢察官助理朴億洙在法庭上指出，南韓是民主共和國，總統權力來源於人民，但被告人卻完全無視權力制衡機制。