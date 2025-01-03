南韓戒嚴風波｜公調處人員入總統官邸企圖拘捕尹錫悅　與士兵對峙(持續更新)

《韓聯社》報道，南韓反貪腐機構「高級公職人員犯罪調查處」(公調處)今日清晨6時許由果川市的辦公室出發，前往首爾龍山區的總統官邸，執行對尹錫悅總統的拘捕令。根據南韓傳媒發布相片，公調處人員已進入總統官邸，現場有大批警員戒備。

當地時間周五(3日)上午6時14分，公調處人員搭乘5輛車從果川政府大樓出發，執行尹總統的逮捕令。大批尹錫悅的支持者，連日以來在官邸外集會，嘗試阻礙當局執行拘捕令。報道指，公調處準備了瓶裝水和禦寒用品等，為可能出現的長時間調查做好準備，在車隊前往官邸前，或首先在附近的集合點與警察會面。警方據報已經動員約3,000名防暴警員到場協助，並封鎖附近一帶道路。