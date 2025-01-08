南韓戒嚴風波｜公調處最快周三再嘗試拘捕尹錫悅 律師：尹錫悅有條件下願接受拘捕

南韓法院周二(7日)晚再批准對總統尹錫悅的拘捕令，《朝鮮日報》報道，調查人員預計最快周三(8日)上午再度嘗試拘捕。

律師：尹錫悅願意接受拘捕

尹錫悅代表律師周三表示，指總統已潛逃的謠言失實，總統仍留在官邸，他願意接受當局執行法院批准的拘捕令，條件是相關程序合理。總統也表明，一旦遭起訴，將接受法庭審訊，但若他接受不法調查，將成為壞先例。

南韓高級公職人員犯罪調查處(公調處)本月3日第一次嘗試拘捕尹錫悅，遭總統官邸警衛處人員阻攔，經數小時對峙後無功而還。公調處處長吳東運表示，公調處和警方預計最快周三上午再度嘗試拘捕尹錫悅，「我們下定決心，第二次嘗試也會是最後一次」。警方表示，正考慮部署精英反恐特別行動部隊執行任務。