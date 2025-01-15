南韓戒嚴風波｜公調處清晨再次執行尹鍚悅拘捕令　與總統律師團衝突(有片)

負責執行的高級公職人員犯罪調查處(公調處)周三(15日)清晨再度執行拘捕總統尹錫悅的行動。在總統官邸入口處，遭到尹錫悅律師團及30多名執政國民力量黨議員阻攔，並發生肢體衝突。行動展開2小時後，公調處進入官邸。

公調處車輛於當地清晨5時前已抵達尹錫悅的官邸入口處，向尹錫悅的律師團成員出示及宣讀逮捕和搜查令，表示將展開行動。尹錫悅的律師則表示，逮捕令是無效，不允許調查人員進入官邸。公調處表示，妨礙執行逮捕令的人士將會被捕。尹錫悅律師團及韓國執政黨國民力量黨議員在總統官邸前組成「人牆」阻止警方及調查人員進入官邸，雙方發生肢體衝突，並有人受傷。救護車和急救人員抵達現場，對受傷人員進行現場處置。公調處再用長梯開路，行動展開2小時後，公調處進入官邸。