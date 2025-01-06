南韓戒嚴風波｜公調處申請延長拘捕令 尹錫悅拉長戰線博民意支持

南韓高級公職人員犯罪調查處(公調處)本月3日到總統官邸執行對總統尹錫悅的拘捕令時受到阻撓，與總統警衛對峙5個半小時後無功而還。拘捕令有效期至周一(6日)午夜屆滿，周一早上，公調處一面要求警方接手執行拘捕，一面向法院申請延長拘捕令有效期。惟有消息指，公調處此舉在警方內部引發不滿，認為檢方把燙手山芋丟給警方，是在卸責。 南韓《中央日報》報道，公調處亦正在研究其他策略，包括向法院陳述理由重新申請拘捕令、直接申請羈押等。另外，檢方也加大對總統警衛處施壓，調查3日阻止執行拘捕令的總統警衛處長朴鐘俊和警衛處次長金星勳涉嫌妨害特殊公務執行罪嫌，並追加指控警衛處的人數。

總統官邸加固防線 尹錫悅一方在官邸加強防線，除加固巴士屏障，又在官邸外牆設置帶刺鐵絲網，建立多重防禦。此外，律師團發出聲明，稱將控告包括公調處長吳東運、公調處檢察官和調查人員、警方等約150人入侵特殊建築物、違反軍事基地及軍事設施保護法以及對警衛處人員施以暴力等，周一將向首爾中央地方檢察廳入稟。 尹錫悅「有機可乘」 《朝鮮日報》引述法律和政治專家指出，調查戒嚴風波的刑事管轄權和拘捕令爭議，給了尹錫悅反擊的機會。根據成立公調處時所訂的權限，公調處無權調查內亂罪，但可以調查在偵辦高級官員期間發現的相關罪行。公調處目前的主張就是調查尹錫悅濫權及衍生的相關罪行，並無越權，且警方有調查內亂罪權責，而這次調查戒嚴風波的聯合專案組同時納入公調處、警方和檢察官。

尹錫悅拉長戰線 博民意轉向支持 報道指出，這次尹錫悅拘捕令卻是公調處自行向法院申請，繞過「警方」這項程序。批評者指，南韓刑事訴訟法第110、111條禁止未經同意下搜查、扣押軍事或政府機密，首爾西區地方法院批准拘捕令的法官，有逾越法律之嫌。 但首爾西區地方法院駁回尹錫悅一方對拘捕令的異議，確認拘捕令的合法性。受理異議的法官馬晟甯表示，刑訴法第110、111條是對「機密」設限而非「場所」，不適用於本案。韓媒分析，尹錫悅目前的策略就是，拉長戰線，爭取民意支持。

憲法法院排定彈劾案 5 次開庭日期 另外，憲法法院已排定尹錫悅彈劾案5次開庭日期，首次庭審定於1月14日，另外4次為1月16日、21日、23日及2月4日。尹錫悅律師尹甲根表示，「總統計劃在適當日期出席(審訊)，並陳述他的立場」。南韓仁川大學教授李俊翰認為，如同特朗普2020年大選連任失敗後於翌年1月6日煽動國會山莊騷亂那樣，尹錫悅也打算利用支持者作為後盾。有親尹錫悅人士指，憲法法院往往受輿論影響，若尹錫悅的支持度持續上升，彈劾案被法官駁回並非無可能。

韓聯社報道，憲法法院周一(6日)將舉行法官會議，加緊準備彈劾案開庭。這是兩名新任法官就任後，憲法法院首次以8人體制舉行會議。