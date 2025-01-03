南韓戒嚴風波｜公調處：因對峙持續　暫停拘捕尹錫悅(持續更新)

南韓負責調查戒嚴令風波的調查員到總統官邸，執行對總統尹錫悅的拘捕令，但受到官邸內的人員阻撓，行動展開半日仍未能成功拘捕，在當地下午約1時半，宣布暫停執行拘捕令。 《韓聯社》報道，南韓反貪腐機構「高級公職人員犯罪調查處」(公調處)表示，當地時間3日下午1時30分停止執行對尹錫悅的逮捕令。公調處稱，因對峙持續，做出無法執行逮捕令的判斷，對尹錫悅不回應法律程序的態度深表遺憾。公調處及警方執行逮捕令人員離開總統官邸。

公調處人員與總統官邸內的軍人對峙 公調處當地時間周五(3日)上午6時14分，公調處人員搭乘5輛車從果川政府大樓出發，執行尹總統的逮捕令。大批尹錫悅的支持者，連日以來在官邸外集會，嘗試阻礙當局執行拘捕令。報道指，公調處準備了瓶裝水和禦寒用品等，為可能出現的長時間調查做好準備，在車隊前往官邸前，或首先在附近的集合點與警察會面。警方據報已經動員約3,000名防暴警員到場協助，並封鎖附近一帶道路。 早上約7時，公調處抵達尹錫悅下榻的首爾龍山區漢南洞總統官邸，開始執行逮捕，但與總統官邸內的軍人對峙。此外，有抗議者在官邸外與警察對峙，誓言要阻止逮捕。《韓聯社》引述公調處人員消息報道，疑似首都防衛司令部麾下部隊正阻攔偵查人員對總統尹錫悅執行拘留令，據報阻止執行指拘捕令的部隊是第55衛隊。55警衛隊由總統警衛處管理，在官邸內部負責執行週邊警衛任務。公調處於上午8時02分清理路障後進入總統官邸內部。執行拘留人員共150人，包括公調處相關人士30人和警方特別偵查團120人。其中80人已進入官邸內部，剩餘70人在官邸外待命。

公調處須在拘捕後 48 小時決定進一步拘留或釋放 法院上月31日就尹錫悅簽發拘留令後，執行拘留有效期截至本月6日。消息指，公調處連日來與警方討論執行拘捕令的時間和方式，公調處堅持在有效期內執行，原訂最快昨日採取行動，但因為仍需就各機構之間的職責分擔，及各種應對方案細節進行協調，因此改到今日行動。根據安排，尹錫悅被捕後，會被帶到果川總部接受問話，並拘留在義王市的拘留中心。公調處須在拘捕後的48小時內，決定是否進一步拘留或釋放尹錫悅。 不過，尹錫悅的辯護律師質疑，公調處沒有調查內亂罪的權力，並已向憲法法院提出要求終止拘捕令和搜索令的異議申請。





South Korea's anti-corruption agency dispatches investigators to execute warrant to detain impeached President Yoon Suk-yeol while hundreds of his supporters gather at his residence in Seoul, vowing to block investigators pic.twitter.com/B7LMXKRPtg — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 2, 2025