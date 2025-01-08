南韓戒嚴風波｜公調處最快周三再嘗試拘捕尹錫悅 律師：尹錫悅有條件下願接受拘捕

南韓法院周二(7日)晚再批准對總統尹錫悅的拘捕令，《朝鮮日報》報道，調查人員預計最快周三(8日)上午再度嘗試拘捕。
律師：尹錫悅願意接受拘捕
尹錫悅代表律師周三表示，指總統已捲逃的謠言失實，總統仍留在官邸，他願意接受當局執行法院批准的拘捕令，條件是相關程序合理。總統也表明，一旦遭起訴，將接受法庭審訊，但若他接受不法調查，將成為壞先例。
南韓高級公職人員犯罪調查處(公調處)本月3日第一次嘗試拘捕尹錫悅，遭總統官邸警衛處人員阻攔，經數小時對峙後無功而還。公調處處長吳東運表示，公調處和警方預計最快周三上午再度嘗試拘捕尹錫悅，「我們下定決心，第二次嘗試也會是最後一次」。警方表示，正考慮部署精英反恐特別行動部隊執行任務。
警方：若任何人干預 將立即拘捕
警方堅決表明，在第二次拘捕行動中，任何干預，警方將以妨礙公務，立即拘捕。
法院和公調處均未透露新拘捕令的執行期限。公調處人員說：「我們決定保密，以免在(總統)官邸的對峙局面拉長或惡化。」
大批支持與反對尹錫悅的群眾持續聚集在總統官邸所在的首爾龍山區漢南洞附近。
尹錫悅去年12月初突然宣布戒嚴，震驚全國，但僅數小時後即被國會表決撤銷，尹錫悅隨後遭國會彈劾，彈劾案件有待憲法法院審理。