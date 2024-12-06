南韓戒嚴風波｜前主播國會前抓槍擋士兵　稱「必須阻止這一切」

南韓3日晚間的戒嚴之亂引發全球關注，當時共同民主黨35歲發言人安貴朎擋在特種部隊前，甚至出手抓住步槍的勇敢模樣令許多人印象深刻。她事後接受BBC專訪，表示她當時沒想太多，「我只知道我們必須阻止這一切」。
南韓總統尹錫悅在本月3日晚間無預警宣布了緊急戒嚴令，隨後更派出軍隊前往國會，與民眾發生衝突。當時安貴朎也趕到現場，她勇敢地站在拿槍軍人的面前，甚至出手抓住步槍。而這一幕被媒體直播捕捉到，安貴朎頓時成為民族英雄。
一股「恐慌感襲來」
她接受英國BBC專訪，談到當時的心境表示：「我沒想到......我只是知道我們必須阻止這一切。」
安貴朎說，和許多韓國年輕一代一樣，「戒嚴法」這個詞對她來說很陌生。最後一次宣布是在 1979 年。當她聽到尹錫悅總統宣布戒嚴時，覺得一股「恐慌感襲來」。
在宣布戒嚴後沒多久，反對黨領袖李在明呼籲國會議員聚集在國會並投票廢除戒嚴令，安貴朎也立刻趕往國會。當她到達時，軍人們已經與官員、公民發生了對峙。
「我不能保持沉默」
「當我看到全副武裝的士兵時……我感覺自己正在見證歷史的倒退。這種事發生在21世紀的韓國，令人心碎和沮喪。」
安貴朎和她的同事們極力阻止軍隊進入國會大樓，但軍人仍步步逼近：「老實說，一開始我很害怕，但看到這樣的對抗，我心想，我不能保持沉默。」於是就有了擋槍的一幕。
在眾人的努力之下，在凌晨1點左右，出席會議的190名議員全部投票贊成解除戒嚴令的決議。凌晨4點26分，尹錫悅宣布解嚴，一場歷史性的鬧劇就此落幕。
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