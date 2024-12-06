南韓戒嚴風波｜前主播國會前抓槍擋士兵　稱「必須阻止這一切」

南韓前主播國會前抓槍擋士兵 受訪稱「必須阻止這一切」

南韓3日晚間的戒嚴之亂引發全球關注，當時共同民主黨35歲發言人安貴朎擋在特種部隊前，甚至出手抓住步槍的勇敢模樣令許多人印象深刻。她事後接受BBC專訪，表示她當時沒想太多，「我只知道我們必須阻止這一切」。 南韓總統尹錫悅在本月3日晚間無預警宣布了緊急戒嚴令，隨後更派出軍隊前往國會，與民眾發生衝突。當時安貴朎也趕到現場，她勇敢地站在拿槍軍人的面前，甚至出手抓住步槍。而這一幕被媒體直播捕捉到，安貴朎頓時成為民族英雄。

一股「恐慌感襲來」 她接受英國BBC專訪，談到當時的心境表示：「我沒想到......我只是知道我們必須阻止這一切。」 安貴朎說，和許多韓國年輕一代一樣，「戒嚴法」這個詞對她來說很陌生。最後一次宣布是在 1979 年。當她聽到尹錫悅總統宣布戒嚴時，覺得一股「恐慌感襲來」。 在宣布戒嚴後沒多久，反對黨領袖李在明呼籲國會議員聚集在國會並投票廢除戒嚴令，安貴朎也立刻趕往國會。當她到達時，軍人們已經與官員、公民發生了對峙。

「我不能保持沉默」 「當我看到全副武裝的士兵時……我感覺自己正在見證歷史的倒退。這種事發生在21世紀的韓國，令人心碎和沮喪。」

News anchor-turned politician Ms. Ahn Gwi-ryeong (@anngwiryeong) showed exceptional bravery during the South Korea martial law crisis, she confronted a soldier head on, grabbed his rifle, shamed him for usurping democracy and for confronting protestors while armed. pic.twitter.com/ZP0of25kTq — Anonymous (@YourAnonCentral) December 3, 2024