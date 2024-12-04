南韓戒嚴風波｜國會戒嚴軍為《太陽的後裔》原型部隊？ 韓媒指特徵明顯

南韓總統尹錫悅昨晚宣布戒嚴令後，部署到國會的戒嚴部隊被韓媒指屬於南韓陸軍特種作戰指司令部，為大熱韓劇《太陽的後裔》原型部隊。 在戒嚴令6小時期間，曾有280多名軍人到國會大樓，更一度破窗進入，及跟在場人士衝突，及後於國會通過要求解除戒嚴令後離開。《韓聯社》稱，在記者拍攝的影像中，戒嚴部隊所穿作戰服的左肩上可以看到特種部隊的單位標誌。他們主要攜帶步槍、夜視鏡等裝備。除了傳統的迷彩作戰服外，還有戒嚴部隊被發現穿著黑色作戰服並佩戴迷彩戰術裝備，而黑色作戰服是707特種部隊的特色。

707特種部隊此前曾因熱播韓劇《太陽的後裔》受到關注。該劇由南韓兩大紅星宋仲基及宋慧喬主演，故事講述虛構國家烏魯克陷入內亂，在該國政府的申請下，聯合國派遣維和部隊進駐，其中南韓是重要的出兵國，而南韓派遣的是特戰精銳707特需任務大隊的太白部隊。現實中的707特種部隊隸屬於南韓陸軍特種作戰司令部。據悉，韓特戰司令部下轄7個特戰旅和707部隊。作為該國的專業反恐作戰部隊，707部隊承擔保衛總統府的任務，堪稱南韓總統的御林軍。

攜帶實彈部署狙擊手 根據最大在野黨共同民主黨議員朴善源稱，部隊於戒嚴前一天就被命令待命，取消了原定3舉行的聯合訓練和戰術評估，改進行戒嚴部隊派遣的軍事檢閱工作。在總統尹錫悅宣布戒嚴前，部隊已在晚上8時收到待命通知，戒嚴後的晚上10時30分全員上繳手機，迅速在1小時內搭直升機出動赴國會，甚至攜帶實彈、霰彈槍，並部署狙擊手。