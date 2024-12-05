南韓戒嚴風波｜國會通過彈劾監查院長歷來首次 首爾中央地方檢察廳長等3檢察人員同遭彈劾

南韓戒嚴事件造成的政治風暴持續發酵，有指總統尹錫悅周二深夜頒布戒嚴令，其中一個原因是多名檢查官和官員接連遭反對派國會議員動議彈劾。國會今天(5日)在全體會議上就表決通過彈劾監查院長崔載海，這是南韓憲政史上首次有監查院院長的彈劾案獲國會通過，並因而辭職。

國會6大在野黨同日還表決通過彈劾首爾中央地方檢察廳廳長李昌洙和2名檢察官。共同民主黨認為，3人未有切實調查第一夫人金建希參與操縱德意志汽車公司股價案件。上述4人暫停職務，有待憲法法院裁定是否解除他們職務。