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國際
2024-12-05 18:58:43

南韓戒嚴風波｜國會通過彈劾監查院長歷來首次 首爾中央地方檢察廳長等3檢察人員同遭彈劾

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南韓戒嚴風波

南韓國會。（路透社）

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南韓戒嚴事件造成的政治風暴持續發酵，有指總統尹錫悅周二深夜頒布戒嚴令，其中一個原因是多名檢查官和官員接連遭反對派國會議員動議彈劾。國會今天(5日)在全體會議上就表決通過彈劾監查院長崔載海，這是南韓憲政史上首次有監查院院長的彈劾案獲國會通過，並因而辭職。

國會6大在野黨同日還表決通過彈劾首爾中央地方檢察廳廳長李昌洙和2名檢察官。共同民主黨認為，3人未有切實調查第一夫人金建希參與操縱德意志汽車公司股價案件。上述4人暫停職務，有待憲法法院裁定是否解除他們職務。

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南韓戒嚴風波｜崔載海被指監察總統官邸搬遷不力

南韓監查院負責審計和審查工作，在院長崔載海彈劾案上，執政黨國民力量以反對該彈劾案為由而缺席。在此情況下，最大在野黨共同民主黨等6大在野黨就該案進行表決，結果以188票贊成、4票反對獲得通過 。在國會將彈劾議決書送達國會法制司法委員會和憲法法院等機構後，崔載海的職務將隨即被暫停。共同民主黨以監查院在2022年對總統辦公室和官邸搬遷工作的監察不力為由，針對崔載海發起彈劾案。

據悉上述彈劾案原在周三投票表決，但因發生戒嚴事件而押後。共同民主黨原有意「讓路」先彈劾尹錫悅，但在執政國民力量黨稱，雖不同意頒布戒嚴令，但會力阻尹錫悅的彈劾議案通過。共同民主黨遂改變主意，按照原定計劃表決崔載海等人的彈劾議案。

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