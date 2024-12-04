南韓戒嚴風波｜國防部長金龍顯或被控叛國罪 可判終身監禁或死刑

戒嚴風波引起南韓數十年來最大政治危機，被指向總統尹錫悅建議頒布緊急戒嚴令的國防部長金龍顯已請辭。他面臨被控叛國罪，有關罪行最高可判終身監禁或死刑。

一名國防部官員周三向記者證實，金龍顯要求尹錫悅頒布緊急戒嚴令。最大在野黨共同民主黨指戒嚴令既違憲又違法，除了金龍顯，該黨亦尋求將尹錫悅和內政部長李祥敏拉落馬。南韓傳媒指，金龍顯是尹錫悅的中學學長，兩人在政府內部形成一派系，未知李祥敏事前是否知情。共同民主黨發言人指，他們敦促執法部門立即展開叛國罪調查。