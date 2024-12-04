南韓戒嚴風波｜國防部長金龍顯或被控叛國罪 可判終身監禁或死刑

戒嚴風波引起南韓數十年來最大政治危機，被指向總統尹錫悅建議頒布緊急戒嚴令的國防部長金龍顯已請辭。他面臨被控叛國罪，有關罪行最高可判終身監禁或死刑。
一名國防部官員周三向記者證實，金龍顯要求尹錫悅頒布緊急戒嚴令。最大在野黨共同民主黨指戒嚴令既違憲又違法，除了金龍顯，該黨亦尋求將尹錫悅和內政部長李祥敏拉落馬。南韓傳媒指，金龍顯是尹錫悅的中學學長，兩人在政府內部形成一派系，未知李祥敏事前是否知情。共同民主黨發言人指，他們敦促執法部門立即展開叛國罪調查。
南韓戒嚴風波｜法律學者：頒布戒嚴超越權限
根據憲法，在戰爭或類似戰爭的緊急情況下，若政府行政及司法部門未能有效運作，總統可以頒布戒嚴令。不少南韓法律專家和學者均稱，尹錫悅和金龍顯等做出有關決定的官員濫用他們職權，超越了憲法給予的權限。金龍顯發聲明稱，為戒嚴令帶來的混亂深感抱歉，他強調執行戒嚴令的全體軍隊成員只是按照其指示執行職責，他承擔所有責任。65歲的金龍顯是尹錫悅2022年就任總統以來第3位防長，上任僅3個月。他9月2日出席國會確認任命的質詢時，在反對派議員施壓下曾稱，認為戒嚴已過時，「誰會接受頒布戒嚴？你認為軍隊會聽命執行嗎？」
南韓戒嚴風波｜分析：尹錫悅遭政治圍困的垂死掙扎
政治專家認為，今次事件重創南韓作為民主國家聲譽，較美國2021年1月6日國會山莊騷亂還嚴重。尹錫悅的行為除了在法律層面上越界，也犯了政治錯誤計算，令南韓經濟和安全不必要地受威脅；他像一名遭圍困的政客，在醜聞、制度障礙及彈劾動議中作出垂死掙扎的舉動，而這些問題經過周二晚後更加嚴重。