南韓戒嚴風波｜尹錫悅上午請假　總統府多名幕僚請辭　在野黨啟動彈劾程序

南韓總統尹錫悅昨晚突宣布緊急戒嚴令，但不到3小時就被國會否決，尹錫悅於當地時間凌晨4時30分宣佈解除緊急戒嚴令，前後僅5個半小時。他同時解釋，自己初衷是為拯救國家。尹錫悅今日上午的行程已經取消，多名幕僚集體請辭。最大在野黨共同民主黨早上亦宣布，即時啟動對尹錫悅的彈劾程序，最快明日向國會報告，24小時後投票。

《韓聯社》報道，尹錫悅4日凌晨4時半在首爾龍山總統府以電視直播表發表講話，表示已撤走戒嚴部隊，稱當時是以「拯救國家的堅定意志宣布戒嚴，打擊試圖癱瘓國家基本功能、破壞自由民主憲政秩序的反國家勢力。」同時宣布接受國會請求，解除戒嚴令並撤回軍隊，並要求國會立刻停止以彈劾、立法、預算為手段，令國家系統陷入癱瘓的行為。