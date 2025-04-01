南韓戒嚴風波｜尹錫悅彈劾案 周五早上10時宣判

憲法法院現有8名法官，若有6人贊成，彈劾案即獲得通過，尹錫悅將立即被免去總統職務，成為南韓憲政史上繼朴槿惠後，第二位被罷免的總統。之後南韓必須在60日內舉行新一屆大選。若彈劾案未獲通過，尹錫悅將立即恢復總統職務。

尹錫悅去年12月3日無預警下發布緊急戒嚴令，引發國家混亂，同年12月14日遭國會表決通過彈劾，憲法法院進行11次開庭辯論，在上月25日進行最後一次辯論後，將宣布判決結果。

主要城市部署逾兩萬警力

因應彈劾案宣判在即，南韓警方向全國市道警察廳下達相當於最高部隊警戒級別的「甲號緊急令」，在全國主要城市部署338個機動部隊，共2萬多人，其中近六成將部署在首爾市區內的光化門廣場、龍山區和汝矣島等地。警方還將派遣刑警駐守在憲法法院內，若有不法分子發起非法暴力集會將當場拘留，並在憲法法院附近部署特種部隊應對襲擊等突發情況；警方還將加強保護憲法法院法官。而憲法法院附近的安國地鐵站將會封閉。光化門站、景福宮站和市廳站等多個車站，將根據實際情況可能採取不停站安排。

