南韓戒嚴風波｜尹錫悅從明星檢察官變跛腳鴨總統 愛妻醜聞纏身成政治負資產

南韓總統尹錫悅周二晚以剷除親北韓勢力為由突然宣布戒嚴，但5個多小時後，於周三凌晨後根據國會決議宣布撤銷戒嚴令，他這突如其來的舉動震驚國際，也讓美日等盟國一頭霧水。
尹錫悅原是保守派政治素人，於2022年3月當選總統，但上任時的支持度是南韓歷來民選總統最低，之後執政也不暢順。根據上周最新的蓋洛普民調，尹錫悅支持度進一步跌至19%，民眾不滿他未能搞好經濟，以及他妻子金建希涉及的種種爭議。
檢察官出身 政治素人當選總統
尹錫悅1960年12月18日生於首爾，於首爾大學法律系畢業，後來成為明星檢察官和反貪鬥士，在前總統朴槿惠被判濫用職權罪一案扮演要角。
他2019年任職檢察總長，當時也對即將卸任的總統文在寅一名高層幕僚涉及詐騙和賄賂案提出起訴，令南韓政府聲譽受損。當時在野保守派國民力量黨趁機說服尹錫悅當上該黨的總統候選人，最終在2022年大選中以得票48.56%對47.83%的些微優勢，擊敗執政黨共同民主黨對手李在明，當選總統。
梨泰院人踩人慘劇 尹錫悅被批處理不當
然而，尹錫悅從未受國民愛戴，一連串醜聞更令他的人氣插水，包括首爾梨泰院2022年萬聖節人踩人慘劇，尹錫悅政府被批評處理不當。
妻子岳母連爆醜聞失民心
反對派將通脹、經濟不景以及言論自由受限制等，歸咎於尹錫悅政府。他也被指控濫用總統否決權，尤其是否決一項原本為第一夫人金建希涉嫌操縱股價的特別調查鋪路的法案。
妻子金建希也捲入多宗醜聞，包括被揭發履歷造假、碩士論文涉嫌抄襲、涉嫌干預丈夫施政等，去年11月更被揭發被一名牧師於2022年以隱閉攝錄鏡頭偷拍她收受價值約2,200美元(約17,125港元)Dior名牌手袋，事件令尹錫悅的聲譽進一步受損，尹錫悅最初怒斥事件曝光為政治陰謀，但之後為妻子的「不智之舉」公開道歉。
尹錫悅的岳母崔銀順因在房地產交易涉嫌偽造文書，去年11月被判監1年，原定今年7月刑滿，但提早在5月獲假釋出獄，事件為尹錫悅再添污名。
國會網站出現彈劾聯署請願
南韓國會的請願網站今年6月出現要求立刻彈劾尹錫悅的聯署請願，大批民眾湧入，導致網站癱瘓。總統府7月初表示，若無明確違法行為，實際上不可能彈劾，並批評政治性彈劾影響政府運作。