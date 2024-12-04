南韓戒嚴風波｜尹錫悅從明星檢察官變跛腳鴨總統 愛妻醜聞纏身成政治負資產

南韓總統尹錫悅周二晚以剷除親北韓勢力為由突然宣布戒嚴，但5個多小時後，於周三凌晨後根據國會決議宣布撤銷戒嚴令，他這突如其來的舉動震驚國際，也讓美日等盟國一頭霧水。

尹錫悅原是保守派政治素人，於2022年3月當選總統，但上任時的支持度是南韓歷來民選總統最低，之後執政也不暢順。根據上周最新的蓋洛普民調，尹錫悅支持度進一步跌至19%，民眾不滿他未能搞好經濟，以及他妻子金建希涉及的種種爭議。

檢察官出身 政治素人當選總統

尹錫悅1960年12月18日生於首爾，於首爾大學法律系畢業，後來成為明星檢察官和反貪鬥士，在前總統朴槿惠被判濫用職權罪一案扮演要角。