南韓戒嚴風波｜尹錫悅拒絕第二天問話 關押在100呎囚室晚餐烤牛肉

南韓總統尹錫悅昨天(15日)被捕，經過逾10小時偵訊後，於昨晚移送到首爾看守所羈押，今天(16日)繼續問話。但他今日並未有前往領導調查的高級公職人員犯罪調查處(公調處)，公調處表示，由於尹錫悅拒絕到案受訊，原定於當天下午進行的第二次調查計劃落空。南韓傳媒披露，尹錫悅首晚在看守所被單獨關押在約100平方呎囚室，晚餐餐單包括烤牛肉。 這是南韓首次有現任總統遭拘留，前總統朴槿惠是在遭彈劾後才被捕。根據慣例和總統的身份，尹錫悅單獨關押，囚室裡有電視、洗手間和地暖等設施。報道指，他穿著被捕時的西裝睡覺，但輾轉反側，難以入睡。根據首爾拘留所提供的餐單，昨晚膳食有豆芽湯、烤牛肉、泡菜和辣椒等。

南韓戒嚴風波｜原定下午2時第二次偵訊 公調處表示，公調處原定於今天下午2時第二次訊問尹錫悅，但尹錫悅方面於1時50分左右透過代表律師表達「不接受調查的立場沒有改變」。尹錫悅的律師尹甲根今日上午曾向傳媒表示，尹錫悅的身體狀況不太好，且他昨日已充分表明立場，無需進一步接受調查。尹錫悅在昨日的偵訊中，行使緘默權，未有回答檢察官所有問題。 首日訊問結束後，尹錫悅一方還向首爾中央地方法院，提出拘留合法性審查申請。公調處計劃待有關判決出爐後，再考慮提請法院批准逮捕令，將他關押候查。據悉，公調處將拘捕尹錫悅後的48小時內(即17日、星期五早上10時33分之前)決定是否提請法院簽發逮捕令，將其關押候查。當局也可以尹錫悅有潛逃風險，向法院申請延長拘押最多8天。檢方也可直接起訴尹錫悅。

南韓戒嚴風波｜尹錫悅彈劾案第二次開庭 國會早前通過彈劾尹錫悅，憲法法院周二首次開庭，但因他缺席，依例僅開庭4分鐘。今天第二次開庭即使當時人缺席，仍會按正常程序舉行。尹錫悅方面在法庭抗辯指，上月3日宣布戒嚴的主因是「國會議員選舉舞弊」。尹錫悅的代表律師裵真漢(音譯)指出，選舉舞弊是擾亂治國理政的最主要因素，實施戒嚴是捍衛民主根基的無奈選擇。 裵真漢表示，總統接到了許多有關選舉舞弊問題的舉報，他也對國會議員選舉的公正性非常懷疑。裵真漢提出北韓以及個別國家對選舉管理委員會發起黑客攻擊修改選舉結果、缺席投票結果不可信等主張，並稱將在證據調查階段進一步闡明。

