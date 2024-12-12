南韓戒嚴風波｜尹錫悅斥在野黨誣陷內亂罪　執政黨黨魁轉軚撐彈劾

南韓戒嚴風波持續，在野共同民主黨預料今日稍後再次向國會提交彈劾總統尹錫悅的動議，目標是在星期六下午表決。

總統尹錫悅早上再次發表全國講話，稱「自從就職以來，我未曾在乎過聲望、任期和職位」，聲稱如果想要保住總統職位，根本沒有必要去對抗擾亂國家憲法秩序的勢力，更沒有必要宣布緊急戒嚴，強調會坦蕩面對彈劾和調查，重申會抗爭至最後一刻。他否認緊急戒嚴是內亂，批評在野黨濫用彈劾導致國政癱瘓。他指國會已經被最大在野黨共同民主黨把持，成為破壞憲法秩序的怪物，批評共同民主黨肆意妄為，是「議會獨裁」，因此他通過宣布戒嚴，守護民主和憲政秩序，反問總統依據憲法作出相關決定，如何構成內亂。尹錫悅又強調戒嚴符合憲法，是管治行為，與行使赦免權和外交權相同，不應成為司法審查的對象。