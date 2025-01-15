南韓戒嚴風波｜尹錫悅移送至首爾看守所過夜 首日問話超過10小時

南韓總統尹錫悅「拒捕事件」擾攘多時，終在周三落幕，他因頒布全國戒嚴面臨彈劾落台，現在更成為首位南韓現任總統被拘留。高級公職人員犯罪調查處(公調處)今早10時33分在總統官邸拘捕尹錫悅，並指控他是策劃內亂的首腦，以及濫用總統職權。調查人員將尹錫悅帶返中央政府果川辦公大樓問話調查，但他一直拒絕回答檢察官的任何提問，且不同意攝錄偵訊過程。首日調查在晚上9時40分左右結束，尹錫悅移送至首爾看守所羈押過夜，明天再到公調處接受問話。尹錫悅在早上11時開始接受盤問，加上休息時間，首日調查持續了約10小時40分鐘。 尹錫悅上月3日發布緊急戒嚴令，被指控為擾亂國家憲法秩序發起暴亂。他涉嫌同前國防部長官金龍顯合謀，出動全副武裝的戒嚴部隊封鎖國會，在沒有拘留證的情況下嘗試拘留國會議長、朝野兩大黨黨魁等十多名重要政界人士，以及中央選舉管理委員會職員。尹錫悅否認所有指控，並透過總統府發布預錄講話影片，指不認可公調處的調查、調查屬非法，但為避免流血衝突，答應接受問話，又形容國家的法律體制已完全崩潰。

南韓戒嚴風波｜第二次拘捕擾攘近7小時 公調處本月3日首次執行法庭的拘捕令，因總統警衛阻撓而收隊，而今日的拘捕行動由凌晨4時10分開始，當局派出約1,100名調查員和警員。拘捕人員從大閘起經過3道「關卡」才抵達尹錫悅官邸，行動歷時近7小時才結束。在戒嚴事件發生43天後，尹錫悅正式被拘捕。公調處負責人稱，與上次不同，今次無警衛處人員以過激手段阻止，基本上未發生肢體衝突。 韓聯社稱，公調處上午11時開始對尹錫悅問話，持續了2個半小時左右，之後稍作休息，下午2時40分繼續。據悉，偵訊室對面有可供休息的房間，尹錫悅的午餐為便當，晚餐為大醬湯。考慮到問話時間可能較長，加上警衛等問題，尹錫悅難以自由出入大樓，公調處因此另設房間供其休息。



南韓戒嚴風波｜準備逾200頁偵訊問題 工作人員向記者透露，公調處準備了逾200頁問題，將在48小時內盤問尹錫悅。該工作人員又稱，若嫌疑人拒絕，偵訊過程將不會錄影。南韓《刑事訴訟法》規定，辦案機關可以攝錄嫌疑人的陳述影片，但須提前告知。據分析，即使尹錫悅不同意攝錄，公調處仍可錄影，但為了讓尹錫悅配合調查，公調處決定不強行攝錄。 南韓戒嚴風波｜扣查48小時 可延長拘留8天或直接提訴 鑑於尹錫悅的現任總統身份，總統警衛處在公調處辦公樓內各處部署了警衛人員。但據公調處透露，這些警衛人員並未攜帶武器。待周三的調查結束後，尹錫悅將被羈押於首爾看守所。公調處將拘捕尹錫悅後的48小時內(即17日、星期五早上10時33分之前)決定是否提請法院簽發逮捕令，將其關押候查。當局也可以尹錫悅有潛逃風險，向法院申請延長拘押最多8天。檢方也可直接起訴尹錫悅。至於彈劾案方面，尹錫悅的辯護律師石東炫周三表示，在彈劾案爭議焦點得到梳理後，尹錫悅將積極出庭。憲法法院周四再開庭審理彈劾案，周二首次庭審因尹錫悅缺席依例僅開庭4分鐘，而第二次開庭即使當事人缺席，仍會按正常程序舉行，未知被扣查的尹錫悅會否出庭。