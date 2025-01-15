南韓戒嚴風波｜尹錫悅被捕接受公調處調查　隨後移至首爾拘留所(更新)

【13:50更新】南韓傳媒報道，公調處於當地時間今日早上11時在中央政府果川辦公樓的公調處辦公室對尹錫悅進行調查，隨後將把他移送至首爾拘留所羈押，並考慮全程錄音錄像。由於沒有現任總統被關押在拘留所的先例，相關方面正在討論警衛、警備和禮遇水平等事宜。

【09:50更新】南韓調查人員執行針對總統尹錫悅的拘捕令出現突破，總統警衛處主動清除入口處的路障，允許調查人員進入。韓聯社報道指，尹錫悅自知無處可逃，自行走出總統官邸正式接受拘捕，成為南韓憲政史上第一個被捕的現任總統。載尹錫悅的車隊離開官邱前往高級公職人員犯罪調查處。

在尹錫悅前往公調處的同時，尹錫悅一方公布他在總統官邸提前錄製的視像。尹錫悅在視像中說，為防止發生不光彩的流血事件，雖然是非法調查，但決定前往公調處接受調查。



尹錫悅上月初一度頒布緊急戒嚴令，禁止一切政治活動，其後被指控以擾亂國家憲法秩序為目的發起暴亂，他否認所有指控。