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國際
2025-01-15 13:53:00

南韓戒嚴風波｜尹錫悅被捕接受公調處調查　隨後移至首爾拘留所(更新)

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尹錫悅乘坐警衛車輛抵達高級公職人員犯罪調查處。（路透社）

尹錫悅乘坐警衛車輛抵達高級公職人員犯罪調查處。（路透社）

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【13:50更新】南韓傳媒報道，公調處於當地時間今日早上11時在中央政府果川辦公樓的公調處辦公室對尹錫悅進行調查，隨後將把他移送至首爾拘留所羈押，並考慮全程錄音錄像。由於沒有現任總統被關押在拘留所的先例，相關方面正在討論警衛、警備和禮遇水平等事宜。

【09:50更新】南韓調查人員執行針對總統尹錫悅的拘捕令出現突破，總統警衛處主動清除入口處的路障，允許調查人員進入。韓聯社報道指，尹錫悅自知無處可逃，自行走出總統官邸正式接受拘捕，成為南韓憲政史上第一個被捕的現任總統。載尹錫悅的車隊離開官邱前往高級公職人員犯罪調查處。

在尹錫悅前往公調處的同時，尹錫悅一方公布他在總統官邸提前錄製的視像。尹錫悅在視像中說，為防止發生不光彩的流血事件，雖然是非法調查，但決定前往公調處接受調查。

尹錫悅上月初一度頒布緊急戒嚴令，禁止一切政治活動，其後被指控以擾亂國家憲法秩序為目的發起暴亂，他否認所有指控。

韓聯社報道，總統尹錫悅已被捕。（路透社） 有傳媒拍攝到數輛總統警衛處車輛駛出總統官邸。（路透社）

 

【08:30更新】負責執行的高級公職人員犯罪調查處(公調處)周三(15)清晨再度執行拘捕總統尹錫悅的行動。在總統官邸入口處，遭到尹錫悅律師團及30多名執政國民力量黨議員阻攔，並發生肢體衝突。行動展開2小時後，公調處進入官邸。

公調處車輛於當地清晨5時前已抵達尹錫悅的官邸入口處，向尹錫悅的律師團成員出示及宣讀逮捕和搜查令，表示將展開行動。尹錫悅的律師則表示，逮捕令是無效，不允許調查人員進入官邸。公調處表示，妨礙執行逮捕令的人士將會被捕。尹錫悅律師團及韓國執政黨國民力量黨議員在總統官邸前組成「人牆」阻止警方及調查人員進入官邸，雙方發生肢體衝突，並有人受傷。救護車和急救人員抵達現場，對受傷人員進行現場處置。公調處再用長梯開路，行動展開2小時後，公調處進入官邸。

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警方部署3000警力，逮捕行動或持續3天。(X)

警方部署3000警力，逮捕行動或持續3天。(X)

警方部署3000警力 逮捕行動或持續3

官邸外聚集大批人群，警方初步估計大約有6,500名尹錫悅的支持者在場，韓聯社指另有約30名執政國民力量黨議員於官邸外。警方部署約3,000名警力。當局早前說，逮捕行動可能會持續3天，調查人員已經加購了擴音器、隨身攝影機的電池和其他設備。

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