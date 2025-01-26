南韓戒嚴風波｜尹錫悅遭檢方以涉嫌帶頭內亂等罪嫌起訴 南韓總統第一人

尹錫悅去年12月3日晚無預警下宣布緊急戒嚴，令國民譁然，一批趕赴國會嘗試就解除戒嚴進行表決的議員與被派到國會的戒嚴部隊對峙，場面混亂，最後在國會通過表決，解嚴令於4日凌晨快速解除。

尹錫悅在本月15日被捕後，公調處向法院申請羈押獲批准，案件在23日由公調處移交檢察當局。檢方向法院申請延長羈押遭駁回後，周日決定直接提出拘留起訴。

尹錫悅事後遭國會彈劾，並以內亂、濫用職權等罪嫌，遭警方、檢方及高級公職人員犯罪調查處(公調處)調查。檢、警與公調處認為尹錫悅與前國防部長金龍顯等軍警高層，共謀內亂。

尹錫悅上周四第二次出席憲法法院對他的彈劾審訊時，稱他不認為戒嚴像國會所說的那樣失敗，但結束得比預期快。

尹錫悅指，國會認為戒嚴失敗，但他認為這並不是失敗的戒嚴，當時國會迅速地要求解除戒嚴，他在表決通過後，已立即指示時任國防部長金龍顯、戒嚴司令官朴安洙撤退。

尹錫悅說，「我和部長(金龍顯)、軍方指揮官都知道，現在在第一線的軍方高層都有各種各樣的政治傾向，若收到反民主的不當指示，都不會照做」，在這樣的前提下，他才採取緊急戒嚴，並只出動少數兵力。

尹錫悅否認戒嚴是警告在野黨

尹錫悅強調，指示部隊出動是合法，士兵都是按照指示行動，並非違法行動。國會表決通過後還須召開國務會議才能解除戒嚴，因此他當時才稍微等一下，才指示軍隊撤退。他重申，宣布戒嚴並不是針對在野黨的警告，而是為了呼籲國民採取嚴正監督及批判，「如果警告在野黨有用，就沒必要發布緊急戒嚴了」。