南韓戒嚴風波｜尹錫悅錄音曝光　命軍方「把議員拖出國會」

南韓總統尹錫悅在去年12月3日短暫發動戒嚴。檢方3日公布的錄音檔顯示，尹錫悅在戒嚴期間，曾下令特種部隊破門進入國會，將國會議員拖出議事廳，以阻止他們投票解除戒嚴令。 《韓聯社》報道，南韓檢方針對「12·3緊急戒嚴事態」組成的特別調查本部，昨日公布相關文件，並以叛亂罪及濫權罪起訴陸軍參謀總長朴安洙以及陸軍特戰司令郭種根。郭種根被指控根據尹錫悅的命令，派遣特種部隊至國會大廈，以阻止國會議員通過解除戒嚴令的動議。

裏面約40人激烈抵抗 根據公開的錄音擋，可聽到一名收到郭種根命令的特種部隊指揮官，在去年12月4日凌晨1時向另一位指揮官表示：「總統命令我們破門，把他們（指國會議員）拖出來」。 接收這項指令的指揮官回覆稱，他是從後門闖入的，但遭到裏面約40人激烈抵抗。報道稱，指揮官似乎指的是凌晨1時許，議員們聚集在國會主要會議廳就該動議進行投票的地方。

防長命阻國會解除戒嚴令 另外，一名特種部隊指揮官的手機備忘錄揭露，前國防部長金龍顯等人曾下令，阻止國會解除戒嚴令。這份備忘錄顯示，特戰司令部領導人還接到國軍防諜司令官的電話，命令他「刪掉」通話紀錄和短訊。