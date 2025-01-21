南韓戒嚴風波｜尹錫悅首出席彈劾案庭審後 前往醫院未回拘留所(更新)

南韓總統尹錫悅因內亂、濫用職權等罪嫌被捕，他今日(21日)下午出席憲法法院就彈劾案舉行的第三次庭審，是首次就彈劾案出庭，亦是南韓憲政史上在任總統首次出席彈劾案庭審辯論，進行了1小時43分鐘後結束。尹錫悅律師及後表示，尹錫悅在憲法法院庭審辯論結束後前往韓軍首爾地區醫院，未有返回首爾拘留所，原因未明。

尹錫悅身穿西裝出庭，他指自己一直對自由民主抱持堅定的信念，特別是擔任公職期間，強調自己沒有執行戒嚴令的意向，也沒有實施相關計劃，指頒布戒嚴令只是一種形式，並沒有執行戒嚴令之意。尹錫悅的代理律師表示，尹錫悅宣布實施戒嚴時從未指示拘留或拘禁政界及法律界人士，對於調動軍隊進入國會的理由，強調這是為了告知國民國家被毀的局面，並應對群眾聚集的情況。

憲法法院上星期就彈劾案舉行首兩次庭審，尹錫悅都沒有出席。調查彈劾風波的高級公職人員犯罪調查處(公調處)表示，由於尹錫悅今日將出席庭審，因此上午不會強制要求他到案。

尹錫悅星期日被正式羈押後，先後兩次拒絕應公調處傳召受查。公調處昨日派人到首爾看守所試圖強制尹錫悅到案，但被拒絕。另外，公調處考慮到尹錫悅可能毀滅證據，昨天向看守所發送文件，禁止尹錫悅收發信件。

