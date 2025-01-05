南韓戒嚴風波｜尹錫悅「拒捕」擬上訴大法院　拘捕令期限周一午夜屆滿

宣布戒嚴引發南韓政治亂局的總統尹錫悅與調查人員鬥法。調查當局以涉嫌內亂罪獲法庭批准拘捕尹錫悅，警方等人上周五(3日)上門拘捕，與總統官邸警衛對峙6小時後收隊，今日第二度放棄拘捕。尹錫悅律師則入稟反對拘捕令，惟今日遭法院駁回；律師稱將考慮向大法院就有關駁回提出上訴，並揚言就周五拘捕事件，將檢舉高級公職人員犯罪調查處長吳東運等逾150人。尹錫悅的拘捕令將於周一午夜屆滿，未知後續如何。

法庭駁回尹錫悅上訴後，報道指高級公職人員犯罪調查處(公調處)周日或不拘捕尹錫悅。公調處率領警方及軍方調查人員查辦尹錫悅政府官員因頒布戒嚴令涉嫌的內亂罪，他們促請代行總統職權的副總理兼企劃財政部長官崔相穆下令總統府警衛配合拘捕令，惟崔相穆並未有回覆，加上首爾今日降大雪，遂不再嘗試拘捕尹錫悅。但法庭上周二批准的拘留令期限至周一期滿，執行時間僅剩一天，預料公調處周一可能再次嘗試。另有報道指，公調處將向法院申請正式拘捕，否則只可扣查尹錫悅48小時。