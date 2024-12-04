南韓戒嚴風波｜市面情況如常 在野黨啟動彈劾尹錫悅最快周五、六表決 (更新)

南韓總統尹錫悅昨晚突宣布緊急戒嚴令，但不到3小時就被國會否決，尹錫悅於當地時間凌晨4時30分宣佈解除緊急戒嚴令，前後僅5個半小時。他同時解釋，自己初衷是為拯救國家。尹錫悅今日上午的行程已經取消，多名幕僚集體請辭。最大在野黨共同民主黨早上亦宣布，即時啟動對尹錫悅的彈劾程序。今日下午，6個在野黨正式聯合向國會提起彈劾尹錫悅的程序，明日會正式向國會報告，預計周五至周六投票表決。 南韓市面今日情況正常，各地學校如常上課，各類政府服務，包括地區辦事處及法院等都有開門，銀行亦有營業。

《韓聯社》報道，尹錫悅4日凌晨4時半在首爾龍山總統府以電視直播表發表講話，表示已撤走戒嚴部隊，稱當時是以「拯救國家的堅定意志宣布戒嚴，打擊試圖癱瘓國家基本功能、破壞自由民主憲政秩序的反國家勢力。」同時宣布接受國會請求，解除戒嚴令並撤回軍隊，並要求國會立刻停止以彈劾、立法、預算為手段，令國家系統陷入癱瘓的行為。 國民力量黨形容局面是「災難性」 英國廣播公司(BBC)報道，總統府官員表示，尹錫悅原定4日上午10時主持會議的行程已取消，他自3日宣布戒嚴後尚未公開露面。《韓聯社》消息，尹錫悅的幕僚、南韓總統辦公室秘書室長鄭鎮碩，及多名首席秘書官，在4日上午已宣告請辭。 尹錫悅所屬的國民力量黨，領導層周三早上召開緊急會議商討應對。主席韓東勳形容目前的局面是「災難性」，要求尹錫悅交代，並嚴肅追究責任，包括即時革除防長金龍顯職務。他認為，作為執政黨須向公眾深表歉意，承諾會調查情況，並採取必要措施，以減少對國家經濟和外交影響。

最大在野黨布啟動彈劾程序 現時有大批民眾在首爾集會，高舉寫有「驅逐尹錫悅」的標語。共同民主黨早上亦宣布，即時啟動對尹錫悅的彈劾程序，最快明日向國會報告，24小時後投票。該黨批評尹錫悅未有遵守宣布戒嚴的條件，是違反憲法和嚴重內亂行為，要求他立即下台。