南韓戒嚴風波｜憲法法院駁回彈劾代總統韓德洙 料尹錫悅彈劾案會通過

南韓朝野權鬥引發戒嚴風波連串事件，國會彈劾出任代總統的總理韓德洙案周一(24日)遭憲法法院駁回，韓德洙即時恢復代總統及總理職權，他稱「政治的極端對抗應結束」。總統辦公室歡迎裁決，指再次證明國會的彈劾是魯莽和惡意的政治攻擊。提出彈劾的最大在野黨共同民主黨對判決表示遺憾。 南韓戒嚴風波｜若尹錫悅遭彈劾須60天內舉行大選 至於因頒布戒嚴令遭彈劾受查的總統尹錫悅，料憲法法院日內公布裁決。有法律專家預料尹錫悅彈劾案將獲法院支持，法官將顯示他們可團結作出重大決定，以阻止國家進一步分裂。若尹錫悅遭彈劾，60日內須舉行大選選出新總統。而尹錫悅被刑事檢控發動內亂的案件將於下月14日展開法庭聆訊。

南韓戒嚴風波｜憲法法院8名法官僅1人支持彈劾韓德洙 韓德洙彈劾案的判詞指，8名憲法法院法官中，有5人表達駁回、1人成立，另2名法官則表達不受理。憲法法院的裁決是最終決定，不可以上訴挑戰。支持駁回的5名法官中有4人認為，韓德洙拒絕任命國會選出的3名憲法法院法官候選人，屬於違反憲法和法律的行為，但此舉不能被認定為失信於國民。還有1名支持駁回的法官認為，雖然韓德洙未有任命憲院法官，但由於其不具有「即刻任命」的義務，因此不屬於違憲違法行為。對於國會指韓德洙協助總統尹錫悅實施戒嚴，法官亦未有接納，認為沒有充份證據證明韓德洙為戒嚴賦予合法性。

南韓戒嚴風波｜右傾保守派法官直接不受理彈劾韓德洙案 對韓德洙彈劾案直接不受理的兩名法官被指屬右傾保守派，他們的理由是彈劾代總統須國會三分二議員支持，而非本案的過半數。他們又質疑在緊急情況下，例如總統懸空或無能力執政，代總統應該擔任的角色，而其地位應該等同總統。因此，韓德洙彈劾案應與彈劾總統相同，須達到200名國會議員支持的門檻。 共同民主黨在國會的300個議席中佔170席，於去年12月27日通過彈劾韓德洙，指他是尹錫悅的同謀，在12月3日頒布戒嚴令。其他彈劾理由包括他建議尹錫悅否決調查第一夫人金建希的特別檢察官，以及拒絕任命國會建議的3名憲法法院法官以填補空缺。國會最終以192票支持對0票反對達到151票門檻，通過彈劾韓德洙。