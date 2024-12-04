南韓戒嚴風波｜壓垮尹錫悅最後一根稻草 法律專家：涉違憲足以構成彈劾理由

南韓總統尹錫悅自導自演的「戒嚴鬧劇」，把這些年他與政敵、媒體，甚至與所屬政黨保守派國民力量黨內同僚的衝突白熱化，也賭上了自己的政治前途。 首爾韓國外國語大學(Hankuk University of Foreign Studies)教授里奇(Mason Richey)指出：「對一位如此重視南韓國際聲譽的總統來說，此舉讓南韓看起來極為不穩定。這對金融、外匯和南韓在全球的外交地位來說，有負面影響。」 美國華盛頓智庫斯廷森研究中心(Stimson Center)高級研究員湯(Jenny Town)指出，「鋌而走險、危機重重」的這一步，恐是尹錫悅總統任期終束的起點，「他人氣已很低，這或許是啟動彈劾他的最後一根稻草」。

尹錫悅上台後，南韓民主倒退？ 瑞典哥德堡大學多元民主中心(Varieties of Democracy Institute)今年3月發表年度報告，以涉及前政府官員司法案件以及尹錫悅對性別平等和言論自由的攻擊為例，指出自他上台以來，南韓民主便出現倒退。 尹錫悅回應批評的方式是，聲稱批評均為假新聞，並提出多宗誹謗訴訟，部分案件更限制媒體採訪。某些情況下，尹錫悅聲稱「親北韓」或「反國家」勢力是這些批評聲浪的幕後黑手，他便是以清剿親北韓勢力為由宣布戒嚴。

民眾：突然戒嚴 難以理解 此外，尹錫悅也因為妻子金建希涉嫌干政、收受名牌手袋等醜聞，以及他本人對醫生罷工的強硬立場，而與過去的心腹、現任國民力量黨黨魁韓東勳鬧翻。韓東勳與國民力量黨一起要求尹錫悅撤回戒嚴。

一名國民力量黨支持者參加國會外的示威，表示尹錫悅突然宣布戒嚴，實在難以理解，「遭(親北韓)共產勢力威脅？那是尹錫悅自己的說法，並非事實」。 憲法專家：尹錫悅涉濫權 南韓憲法專家均認為，尹錫悅宣布戒嚴有違反憲法之嫌，可被視為濫權，足以構成彈劾理由。 韓聯社報道，根據南韓憲法，只有在發生戰爭、動亂以及與此相當的國家緊急事態並有必要投入軍力維護社會秩序時，才能實施緊急戒嚴，但尹錫悅宣布戒嚴的背景，並不符合上述條件。

高麗大學法學院教授張永洙指出，緊急戒嚴應在國家即將進入緊急狀況時實施，例如北韓嚴重挑釁等，但在無類似情況下發布戒嚴令，可視為濫權。 慶星大學法律系教授孫烔燮認為，尹錫悅以國會未通過預算案、監察院院長以及檢察官遭提彈劾案為由宣布緊急戒嚴，此舉是破壞憲法秩序的行為，可成為遭彈劾的理由。 曾任憲法法院憲法研究官的律師盧熙范指出，尹錫悅實施戒嚴違反憲法第77條和戒嚴法，他以打破政治亂局為由實施戒嚴，已逾越憲法所賦予的權限行使國家權力，是嚴重的違憲的違法行為，足以構成彈劾理由。