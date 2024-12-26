南韓戒嚴風波｜拒委任法官審尹錫悅案 韓代總統韓德洙面臨彈劾

南韓政府施政因戒嚴事件陷亂局，朝野角力未停。憲法法院周五就總統尹錫悅彈劾案舉行審前聽證會，暫代總統職務的總理韓德洙也面臨彈劾。由反對派控制的國會通過3名憲法法院法官的提名人選，以填補目前的空缺，但韓德洙以超越暫代總統的職權拒絕任命法官。最大在野黨共同民主黨隨即宣布彈劾韓德洙，周五在國會表決。

南韓戒嚴風波｜爭拗暫代總統職務無此權力

按規定，憲法法院9名法官中須最少7人出席、6人贊成才能確認彈劾、罷免總統。但目前3個法官職位還未有委任，僅以6人體制運作。為避免職能癱瘓，憲法法院已暫時將審理案件規定的出席人數降為6人。而國會通過的法官人選，其中2人由共同民主黨提名，1人由執政國民力量黨提名。韓德洙在國會表決前表示，將不會委任憲法法院法官，直至朝野黨派就他是否擁有此權力的事宜上達成共識。