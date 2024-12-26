南韓戒嚴風波｜拒委任法官審尹錫悅案 韓代總統韓德洙面臨彈劾

南韓政府施政因戒嚴事件陷亂局，朝野角力未停。憲法法院周五就總統尹錫悅彈劾案舉行審前聽證會，暫代總統職務的總理韓德洙也面臨彈劾。由反對派控制的國會通過3名憲法法院法官的提名人選，以填補目前的空缺，但韓德洙以超越暫代總統的職權拒絕任命法官。最大在野黨共同民主黨隨即宣布彈劾韓德洙，周五在國會表決。
南韓戒嚴風波｜爭拗暫代總統職務無此權力
按規定，憲法法院9名法官中須最少7人出席、6人贊成才能確認彈劾、罷免總統。但目前3個法官職位還未有委任，僅以6人體制運作。為避免職能癱瘓，憲法法院已暫時將審理案件規定的出席人數降為6人。而國會通過的法官人選，其中2人由共同民主黨提名，1人由執政國民力量黨提名。韓德洙在國會表決前表示，將不會委任憲法法院法官，直至朝野黨派就他是否擁有此權力的事宜上達成共識。
韓德洙認為，根據憲法和法律精神，代總統不應行使只有總統才有的重要權力，包括憲法機構的人事任命。共同民主黨認為總統的任命只屬形式上的流程，沒有行使裁量權的餘地，接近於一種義務和責任。惟國民力量黨卻認為韓德洙是暫代總統，沒有這個權
南韓戒嚴風波｜尹錫悅還未提交涉戒嚴材料
尹錫悅彈劾案的審前聽證會周五(27日)下午2時舉行，將傳喚各方當事人分別陳述案情及爭議的焦點，制定審理計劃的程序。憲法法院昨稱，截至目前，尹錫悅仍未提交涉戒嚴事件會議紀要等材料，也未有提交訴訟授權委託書。若尹錫悅缺席，將影響審理流程，須重新安排日程，並要求尹錫悅方面出庭。