南韓戒嚴風波｜民調：逾6成民眾贊成罷免尹錫悅 59%稱有必要拘捕 尹錫悅律師斥拘捕令違法

南韓法院再度批出對總統尹錫悅的拘捕令，惟高級公職人員犯罪調查處(公調處)遲遲未能執行拘捕。周四(9日)公布的最新民調結果顯示，62%受訪民眾贊成憲法法院通過尹錫悅彈劾案，59%認為有必要拘捕尹錫悅。 EMBRAIN、Kstat、Korea Research、南韓Research等4間民調機構公布本月6日至8日向1,000名18歲以上民眾進行民意調查結果，對於「應通過彈劾案，罷免尹總統」的問題，62%受訪者表示贊成、33%認為憲法法院應駁回。 有關公調處對尹錫悅執行拘捕令的做法，59%認為是「必要措施」，37%認為是「過度的措施」。

逾5成受訪者認為 應從在野黨選出總統 對於下屆總統人選，53%受訪者認為「應從在野黨候選人中選出」，37%則支持從執政黨選出。就具體支持的政黨，41%受調者支持最大在野黨共同民主黨候選人；29%選擇國民力量；祖國革新黨及改革新黨則各獲得2%支持。 個別主要候選人的支持率則以共同民主黨黨魁李在明31%最高，首爾市長吳世勳及大邱市長洪準杓各獲7%，前國民力量黨魁韓東勳5%。另有32%受訪者回答「沒有」、「不知道」或未答覆。

尹錫悅代表律師申請終止拘捕令效力 此外，尹錫悅的代表律師團隊周四下午召開記者會，重申質疑公調處調查權，以及法院批准拘捕令的合法性，表示已對新的拘捕令提出權限爭議裁決及效力中止申請。

律師：拘捕令涉違法 律師團代表尹甲根表示，刑法的基本原理與人權密切相關，必須根據法規原文嚴格解釋，不允許類比及擴大解釋，主張這次對尹錫悅發出拘捕令的法官明顯未按照法規解釋，做出錯誤的決定，很有可能違法，律師團也因此提出異議。 尹甲根指出，尹錫悅之所以不配合公調處傳喚，是因為公調處的調查仍存在許多爭議，包括內亂罪究竟是否成立，公調處的調查權是否合法等。但尹錫悅確有出席憲法法院相關審判程序的意願，但都必須等出席日期確定、相關法條適用爭議解決後才能出席。尹甲根說，憲法法院為獨立審判，一旦作出罷免判決也就只能接受。

反對「表演式拘捕」 律師團對公調處堅持拘捕尹錫悅的作法提出質疑，律師石東炫指出，執行拘捕的時限只有48小時，其中還必須保障被捕人的睡眠時間、移動時間等，實際上能進行調查的時間不多，「為了這短短的調查時間，將現任總統拘捕的做法是效率不足」。 石東炫指，若非要讓現任總統戴上手銬、進行「表演式」的拘捕行動，不但會讓南韓人民及國家形象受損，也對調查沒有幫助。 尹錫悅律師團主張，公調處依相關法規應屬首爾中央地方法院管轄，應依此進行司法程序，且考量尹錫悅並無毀滅證據、潛逃風險，直接進入起訴程序也無沒問題，毋須拘捕。