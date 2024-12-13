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國際
2024-12-13 17:45:32

南韓戒嚴風波｜民調：75%受訪者贊成彈劾尹錫悅

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尹錫悅12日在總統府發表演說。（圖／美聯社）

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南韓總統尹錫悅本月稍早發動戒嚴，讓原先就低迷的支持率再度創歷史新低。最新民調顯示，民眾對其施政的正面評價已跌至11%，而負面評價則飆升至85%。另外，有75％受訪者表示支持彈劾尹錫悅。

根據《韓聯社》報導，民調機構南韓蓋洛普（Gallup Korea）在本月10日至12日，面向全國18歲以上1,002名選民進行調查。這份民調可信度95%，抽樣誤差正負3.1個百分點，應答率15.8%，並於今天發布調查結果。

11%正面評價創就任新低

民調顯示，民眾對尹錫悅執政的正面評價下跌至11%，與一周前相比下跌了5個百分點，已創下自2022年5月就任總統以來的最低紀錄。

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另一方面，對尹錫悅的負面評價則攀升至85%的歷史新高。49%的受訪者提到尹錫悅發動的戒嚴風波，8%的受訪者則指出對經濟的擔憂。

南韓在野黨12日第2次向國會提交關於彈劾尹錫悅的議案，計劃於14日就此案進行表決。民調也顯示，75％受訪者表示支持彈劾尹錫悅，21％受訪者反對，4%持保留意見。

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拖累執政黨支持率

從受訪者支持的政黨來看，執政黨「國民力量」的支持者中，有27％的人支持彈劾，66％的人反對；最大在野黨「共同民主黨」的支持者中有97％的人支持彈劾，只有3％反對。

政黨支持率方面，「國民力量」為24%，較上周下滑3個百分點；「共同民主黨」則上升3個百分點至40%，這也是自本屆政府上台以來，「共同民主黨」的支持率領先「國民力量」最多的一次。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

南韓戒嚴 南韓戒嚴 南韓戒嚴 1980年5月，光州大批學生上街示威，要求撤銷戒嚴令，期間與防暴警察對峙。(資料圖片) 1980年5月27日，戒嚴部隊在光州拘捕反政府民眾。(資料圖片)

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