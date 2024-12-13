南韓戒嚴風波｜民調：75%受訪者贊成彈劾尹錫悅

南韓總統尹錫悅本月稍早發動戒嚴，讓原先就低迷的支持率再度創歷史新低。最新民調顯示，民眾對其施政的正面評價已跌至11%，而負面評價則飆升至85%。另外，有75％受訪者表示支持彈劾尹錫悅。

根據《韓聯社》報導，民調機構南韓蓋洛普（Gallup Korea）在本月10日至12日，面向全國18歲以上1,002名選民進行調查。這份民調可信度95%，抽樣誤差正負3.1個百分點，應答率15.8%，並於今天發布調查結果。

11%正面評價創就任新低

民調顯示，民眾對尹錫悅執政的正面評價下跌至11%，與一周前相比下跌了5個百分點，已創下自2022年5月就任總統以來的最低紀錄。