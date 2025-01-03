南韓戒嚴風波｜當局已抵達總統官邸　執行拘捕尹鍚悅(有片)

《韓聯社》報道，南韓反貪腐機構「高級公職人員犯罪調查處」(公調處)今日清晨6時許由果川市的辦公室出發，前往首爾龍山區的總統官邸，執行對尹錫悅總統的拘捕令。根據南韓傳媒發布相片，公調處人員已進入總統官邸，現場有大批警員戒備。
當地時間周五(3日)上午6時14分，公調處人員搭乘5輛車從果川政府大樓出發，執行尹總統的逮捕令。大批尹錫悅的支持者，連日以來在官邸外集會，嘗試阻礙當局執行拘捕令。報道指，公調處準備了瓶裝水和禦寒用品等，為可能出現的長時間調查做好準備，在車隊前往官邸前，或首先在附近的集合點與警察會面。警方據報已經動員約3,000名防暴警員到場協助，並封鎖附近一帶道路。
公調處須在拘捕後48小時決定進一步拘留或釋放
法院上月31日就尹錫悅簽發拘留令後，執行拘留有效期截至本月6日。消息指，公調處連日來與警方討論執行拘捕令的時間和方式，公調處堅持在有效期內執行，原訂最快昨日採取行動，但因為仍需就各機構之間的職責分擔，及各種應對方案細節進行協調，因此改到今日行動。根據安排，尹錫悅被捕後，會被帶到果川總部接受問話，並拘留在義王市的拘留中心。公調處須在拘捕後的48小時內，決定是否進一步拘留或釋放尹錫悅。 不過，尹錫悅的辯護律師質疑，公調處沒有調查內亂罪的權力，並已向憲法法院提出要求終止拘捕令和搜索令的異議申請。
South Korea's anti-corruption agency dispatches investigators to execute warrant to detain impeached President Yoon Suk-yeol while hundreds of his supporters gather at his residence in Seoul, vowing to block investigators pic.twitter.com/B7LMXKRPtg— TRT World Now (@TRTWorldNow) January 2, 2025