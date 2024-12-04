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國際
2024-12-04 18:43:18

南韓戒嚴風波｜直升機上空盤旋 首爾居民：像緬甸政變

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南韓戒嚴

首爾民眾周三晚舉行燭光集會，要求總統尹錫悅辭職。(路透社)

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南韓總統尹錫悅深夜突然宣布全國戒嚴，南韓人感到擔心、震驚和疑惑，憂慮國家陷入政治不穩。首爾居民Ra Ji-soo向英國廣播公司(BBC)稱，聽到直升機在寓所附近上空盤旋，「就像緬甸政變在南韓發生，我感到擔心」。她又說，一名當警察的朋友收到緊急動員令，要趕回警署報到，令氣氛更加緊張。

南韓戒嚴風波｜「擔心南韓變為北韓」

報道引述一名不願透露姓名的南韓婦女稱，覺得尹錫悅「試圖限制所有人自由，以及限制批判政府的表達權利」。她續指，「我害怕南韓會成為另一個北韓。」另一首爾居民Kim Mi-rim向BBC表示，她急忙整理緊急用品包，擔心局勢升級，事件令人想起過去戒嚴拘捕和囚禁民眾。

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南韓戒嚴風波｜「不明白總統會這樣草率」

售賣首飾的小商戶Don Jung Kang表示，不明一個為國家服務的人可以因自己的古怪念頭，做出這樣草率行為。作為自僱人士，他只想到事件對他生意的巨大影響，只因尹錫悅宣布戒嚴導致韓圜匯價下挫，這將影響進口原料的價錢。

一名大學生事發後稱，她的家人和朋友瘋狂發短訊，嘗試了解情況，一切像電視劇劇情，突然置身在惡夢中。她又指，在初時公布戒嚴時，因沒有更詳細資訊，令人更加擔憂，「大家說首爾市內各處有士兵，坦克進駐主要地區」。她形容感到慌亂，與朋友都不知明天學校是否開門，還有韓圜貶值，以及外幣匯價上升將影響經濟，年輕男子更可能會被徵召入伍。

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