南韓戒嚴風波｜直升機上空盤旋 首爾居民：像緬甸政變

南韓總統尹錫悅深夜突然宣布全國戒嚴，南韓人感到擔心、震驚和疑惑，憂慮國家陷入政治不穩。首爾居民Ra Ji-soo向英國廣播公司(BBC)稱，聽到直升機在寓所附近上空盤旋，「就像緬甸政變在南韓發生，我感到擔心」。她又說，一名當警察的朋友收到緊急動員令，要趕回警署報到，令氣氛更加緊張。

南韓戒嚴風波｜「擔心南韓變為北韓」

報道引述一名不願透露姓名的南韓婦女稱，覺得尹錫悅「試圖限制所有人自由，以及限制批判政府的表達權利」。她續指，「我害怕南韓會成為另一個北韓。」另一首爾居民Kim Mi-rim向BBC表示，她急忙整理緊急用品包，擔心局勢升級，事件令人想起過去戒嚴拘捕和囚禁民眾。