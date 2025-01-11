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國際
2025-01-11 10:45:10

南韓戒嚴風波｜總統警衛處長阻逮捕尹錫悅　涉內亂罪應訊

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南韓總統警衛處處長朴鍾俊9日應訊。（圖／美聯社）

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在南韓警方二度傳喚之後，總統警衛處處長朴鍾俊，9日上午終於現身接受警方調查。他對媒體表示，公調處對總統尹錫悅發逮捕令並不合適，呼籲應採取更符合現職總統身分的程序。

據《美聯社》及《法新社》等外媒綜合報道，朴鍾俊9日一早抵達位於西大門區的國家搜查本部時，隨即被大批媒體包圍。

希望逮捕方式能符合國格

朴鍾俊對各政府部門之間的對峙情況表示強烈不滿，表示他在逮捕令發布之後，為了避免各種有可能的流血衝突，曾多次致電給代理總統崔相穆，建議他居中仲裁，也曾向尹錫悅的律師團諮詢，但都沒有得到合適的答案。

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朴鍾俊表示「應該採取符合現職總統身分的調查程序」，他認為現在執行逮捕令的做法並不合適，「希望能採取符合我國國格，適合總統的調查程序。」

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另涉妨礙特殊公務執行罪

他9日現身接受警方調查，是因為公調處3日到總統府官邸執行尹錫悅逮捕令時，因他所掌管的總統警衛處予以阻攔而未能成功，朴鍾俊因此被以妨礙特殊公務執行罪及內亂罪遭警方立案調查。   

警方於4日及7日兩度傳喚朴鍾俊，但他未能現身。9日他主動應訊後澄清，表示一開始就要接受警方傳喚：「如果警察出身的我都拒絕傳喚，一般國民誰會接受調查。」他說明是因為律師團準備工作，才較晚回覆。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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