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國際
2024-12-04 11:02:40

南韓戒嚴風波｜美方稱對戒嚴令毫不知情 中方︰在韓公民可回歸日常生活但勿放鬆警惕

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南韓戒嚴風波｜南韓國會通過解除緊急戒嚴令的決議案，因緊急戒嚴令而投入的兵力全部撤回。(路透社)

南韓戒嚴風波｜南韓國會通過解除緊急戒嚴令的決議案，因緊急戒嚴令而投入的兵力全部撤回。(路透社)

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南韓總統尹錫悅解除實施大約6小時的戒嚴令後，中國駐南韓大使館發表聲明，指南韓總統尹錫悅凌晨根據國會決議，宣布撤銷戒嚴令，撤回戒嚴部隊，目前南韓社會秩序正常，在韓中國公民可回歸日常生活，但不要放鬆警惕，關注當地局勢，加强自我安全防範。

駐韓美軍部署並無調整

美國國務卿布林肯表示，華府歡迎尹錫悅解除戒嚴令，期望政治分歧能夠和平解決，同時重申華府對首爾的支持。國務院發言人說，尹錫悅頒布戒嚴令之前，美方事先未獲知會。在安哥拉訪問的總統拜登已聽取事態通報。五角大樓發言人說，駐韓美軍部署並無調整。

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南韓戒嚴風波｜南韓國會通過解除緊急戒嚴令的決議案，因緊急戒嚴令而投入的兵力全部撤回。(路透社) 南韓戒嚴風波｜南韓國會通過解除緊急戒嚴令的決議案，因緊急戒嚴令而投入的兵力全部撤回。(路透社) 南韓戒嚴風波｜南韓最大工會組織勞動組合總聯盟表明將無限期罷工，直至總統尹錫悅下台，為他一度實施戒嚴令負上責任為止。(路透社) 南韓戒嚴風波｜南韓最大工會組織勞動組合總聯盟表明將無限期罷工，直至總統尹錫悅下台，為他一度實施戒嚴令負上責任為止。(路透社) 南韓戒嚴風波｜南韓最大工會組織勞動組合總聯盟表明將無限期罷工，直至總統尹錫悅下台，為他一度實施戒嚴令負上責任為止。(路透社) 民眾聚集國會大樓外，要求解除戒嚴令及尹錫悅下台。(AP) 戒嚴部隊撤出國會大樓。(AP) 戒嚴部隊撤出國會大樓。(AP) 國會隨後召開全體會議，通過要「非常戒嚴解除要求決議案」，當時距離宣布戒嚴僅過了2小時48分鐘。(AP) 尹錫悅主持國務會議通過解除戒嚴，歷時約5個半小時。(X) 南韓戒嚴 南韓戒嚴 南韓戒嚴 國會隨後召開全體會議，通過要「非常戒嚴解除要求決議案」，當時距離宣布戒嚴僅過了2小時48分鐘。(AP) 南韓總統尹錫悅宣布全國實施緊急戒嚴令。(美聯社)

美國駐韓大使館發出通告說，大使館今天取消常規領事服務，大使館工作人員將最大程度遠程辦公。通告說，雖然緊急戒嚴令已解除，但局勢仍不穩定，提醒在韓的美國公民應避免前往示威活動地點，身處大量人員聚集或抗議活動地點附近時應謹慎行事。

日本政府內部感震驚 

日本首相石破茂表示關注南韓局勢，在當地實施緊急戒嚴後，已採取一切可行措施應對，以確保在當地的日本公民安全。日本傳媒報道，政府內部對尹錫悅突然宣布戒嚴十分震驚。有外務省消息人士指，宣布戒嚴是非常嚴重的事，又指一直關注尹錫悅會如何應對支持率低迷的問題，想不到會採取這種方式。
 

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