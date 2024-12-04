南韓戒嚴風波｜解構南韓國會彈劾流程及門檻 憲法法庭法官人數是彈劾案關鍵？

南韓總統尹錫悅鬧出「戒嚴風波」，在野黨以他違憲等啟動彈劾程序。然而，國會在野黨人數未達通過彈劾所需的三分二、憲法法庭法官人數不足，都是能否通過彈劾的變數。 彈劾總統要 過兩 關 路透社分析，根據南韓憲法，只要國會認為總統或其他高級公務人員「在履行職務時違反憲法或任何法律」，就可提出彈劾動議。南韓屬單一國會制，總統彈劾須獲三分二國會議員同意才能通過，但其他公務人員僅需過半即可通過彈劾。 彈劾案經國會投票通過後，將交由憲法法庭審理，期間總統將停職，改由總理代行總統職務，直到憲法法庭做出裁定。

憲法法庭審理期間，將聽取國會司法委員會主席以及被彈劾公務人員或辯護團隊口頭陳述，審理時程最長可達6個月。9名法官中須有6人投票同意才能確認彈劾案成立，否則將否決。 國會彈劾總統門檻為 200 票 南韓國會共300席，提出彈劾尹錫悅的最大在野黨共同民主黨掌握過半數的170席，加上其他在野黨共192席，距離彈劾總統所需門檻200票只差一點。 但尹錫悅所屬的執政國民力量黨佔國會108席，部分議員因不滿尹錫悅貿然宣布戒嚴而可能倒戈支持彈劾，需8至9名執政黨議員倒戈才有望通過，但暫未知人數。

憲法法庭法官人數不足 除了國會投票，憲法法庭法官人數是攸關彈劾能否成立的另一關鍵。憲法法庭原本由9名法官組成，但目前僅6名法官在任，有3名空缺，儘管已放寬至僅須7人就能審理彈劾案，但不清楚若法官人數不足，會否受理彈劾案。 若尹錫悅遭憲法法庭裁定彈劾案成立，或自行請辭，南韓都需依法在60天內重新大選，期間由總理代行總統職務。 南韓史上僅 1總統 因彈劾下台 南韓國會過去曾通過彈劾時任總統盧武鉉及朴槿惠，憲法法院分別在彈劾案通過63天及91天後做出裁定，盧武鉉彈劾案遭駁回，朴槿惠彈劾成立。

2004年盧武鉉被控無法履行高級公務人員維持行政中立的要求而遭彈劾，但其後被憲法法院否決，盧武鉉隨後復職並完成5年總統任期。 朴槿惠則是南韓首位因彈劾下台的民選總統，她被控讓閨密干政並濫用總統職權。國會2016年12月投票通過彈劾，當時部分執政黨議員倒戈投贊成票。憲法法庭隨後於2017年3月9日裁定通過彈劾朴槿惠，同年5月舉行大選。朴槿惠其後因收賄、濫用職權等案遭囚20年，服刑近5年後獲准保外就醫，於2021年獲特赦。