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2024-12-10 15:07:54

南韓戒嚴風波｜《逆權司機》翻版 的士司機載示威者去國會唔收錢

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2017年上映的電影《逆權司機》由南韓影帝宋康昊主演，以1980年光州事件的真人真事改編，講述一名的士司機在光州民主化運動遭軍隊鎮壓時，協助記者、示威民眾將消息傳播出去的過程，故近日戒嚴風波亦令國民回想起光州事件及聯想到這部電影。(網上圖片)

2017年上映的電影《逆權司機》由南韓影帝宋康昊主演，以1980年光州事件的真人真事改編，講述一名的士司機在光州民主化運動遭軍隊鎮壓時，協助記者、示威民眾將消息傳播出去的過程，故近日戒嚴風波亦令國民回想起光州事件及聯想到這部電影。(網上圖片)

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南韓總統尹錫悅本月3日晚上宣布戒嚴，隨即因國會緊急表決撤銷而解除，6小時「史上最短戒嚴」震撼世界，及後連日有大批民眾前往國會示威要求尹錫悅下台，有南韓網民分享上周六在野黨推動表決彈劾總統議案當日，搭的士前往國會所在的汝矣島參與示威，惟司機表明不收費，事件令人想起2017年南韓電影《逆權司機》情節。

2017年上映的電影《逆權司機》由南韓影帝宋康昊主演，以1980年光州事件的真人真事改編，講述一名的士司機在光州民主化運動遭軍隊鎮壓時，協助記者、示威民眾將消息傳播出去的過程，故近日戒嚴風波亦令國民回想起光州事件及聯想到這部電影。(網上圖片) 2017年上映的電影《逆權司機》由南韓影帝宋康昊主演，以1980年光州事件的真人真事改編，講述一名的士司機在光州民主化運動遭軍隊鎮壓時，協助記者、示威民眾將消息傳播出去的過程，故近日戒嚴風波亦令國民回想起光州事件及聯想到這部電影。(網上圖片) 2017年上映的電影《逆權司機》由南韓影帝宋康昊主演，以1980年光州事件的真人真事改編，講述一名的士司機在光州民主化運動遭軍隊鎮壓時，協助記者、示威民眾將消息傳播出去的過程，故近日戒嚴風波亦令國民回想起光州事件及聯想到這部電影。(網上圖片) 2017年上映的電影《逆權司機》由南韓影帝宋康昊主演，以1980年光州事件的真人真事改編，講述一名的士司機在光州民主化運動遭軍隊鎮壓時，協助記者、示威民眾將消息傳播出去的過程，故近日戒嚴風波亦令國民回想起光州事件及聯想到這部電影。(網上圖片) 有民眾在社交平台公開擷圖，可以看到他網上支付轉了2.35萬韓元（約128港元）的士費，但卻被拒收，因此未能成功交易，相信是司機自行取消這筆帳單。(網上圖片) 南韓總統尹錫悅本月3日晚上宣布戒嚴，隨即因國會緊急表決撤銷而解除，6小時「史上最短戒嚴」震撼世界，及後連日有大批民眾前往國會示威要求尹錫悅下台。(路透社) 南韓總統尹錫悅本月3日晚上宣布戒嚴，隨即因國會緊急表決撤銷而解除，6小時「史上最短戒嚴」震撼世界，及後連日有大批民眾前往國會示威要求尹錫悅下台。(路透社)

南韓傳媒報道，南韓國會上周六推動表決彈劾尹錫悅時，大批示威者聚集在國會外要求他下台，有民眾在社交平台公開擷圖，可以看到他網上支付轉了2.35萬韓元（約128港元）的士費，但卻被拒收，因此未能成功交易，相信是司機自行取消這筆帳單。另有多名網民表示，當日搭的士前往汝矣島，有司機直接關了跳表器義載，除了沒收費外，下車時更打氣及送了多個口罩，讓他感到相當溫暖。

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創作出熱銷小說《一千種藍》的作家千先蘭，透露她坐的士前往汝矣島時，司機說自己晚一點也會示威，千先蘭隨即將在燭光晚會時使用的LED蠟燭送給對方，沒想到他隨即關了跳表器．表明不收費用。

2017年上映的電影《逆權司機》由南韓影帝宋康昊主演，以1980年光州事件的真人真事改編，講述一名的士司機在光州民主化運動遭軍隊鎮壓時，協助記者、示威民眾將消息傳播出去的過程，故近日戒嚴風波亦令國民回想起光州事件及聯想到這部電影。
 

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