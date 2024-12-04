南韓戒嚴風波｜韓媒揭防長金龍顯是「始作俑者」 軍隊內部對命令困惑

南韓總統尹錫悅昨晚突宣布戒嚴，指責在野黨癱瘓政府，要剷除「親北韓勢力」，是南韓繼1979年10月事隔45年、及1987年實現民主化以來首次頒布戒嚴令，震驚全球。惟這場突如其來的戒嚴只是維持大概6小時即草草收場成為鬧劇，被諷「史上最短戒嚴」。據知尹錫悅不滿在野黨掌握的國會杯葛施政，憤而宣布戒嚴，不過這麼做已適得其反，陷入遭國會彈劾危機面臨下台，更損害南韓國際形象和外交地位，亦影響財經金融市場。
昨午召開指揮官會議 下令全軍進入非常警戒
南韓傳媒透露更多戒嚴內幕，有軍方消息人士披露，戒嚴令背後出自國防部長金龍顯的提議，國防部昨日下午召開指揮官會議下令全軍進入非常警戒，營級以上指揮官緊急待命，部分韓媒指出現役軍人收到「延後退伍令」，首爾地方警察廳亦繞過全國警察廳配合軍方行動。有報道指軍隊內部接獲戒嚴令及要求進駐國會時，也有很大的困惑，許多軍人被緊急召回並被派往首爾，卻不知道究竟發生了什麼事。
繞過內閣與尹錫悅溝通 總理韓德洙不知情
金龍顯繞過總理韓德洙直接與尹錫悅溝通，故未有依法於內閣會議通過宣布戒嚴，韓德洙和其他內閣成員完全不知情，直至昨晚接獲通知來到總統府才得知，多數內閣成員當場提出反對亦不果。
🇰🇷🚨‼️ SUMMARY OF THE CRAZY EVENTS IN SOUTH KOREA:— Lord Bebo (@MyLordBebo) December 3, 2024
1) The president of South Korea expected an impeachment from the opposition.
2) To prevent that, he declared martial law banning all political activity!
3) The Korean army came and closed off the parliament to prevent MPs to… pic.twitter.com/Ez5UcQutFR
有部隊成員曾用長槍指向女子(有片)
尹錫悅宣布戒嚴後，有民眾阻擋軍車前進，戒嚴部隊人員乘坐直升機抵達國會，破窗進入大樓，遭國會工作人員、議員等人阻止，互有推撞，混亂中有部隊成員懷疑用長槍指向一名女子，惟並未直接使用武力攻擊及逮捕國會議員，議員們也質問士兵「你們有裝備實彈嗎？」、「誰是下令指揮官？」在國會宣布戒嚴無效後，國會外的戒嚴軍陸續撤離，現場民眾高聲歡呼