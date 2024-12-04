南韓戒嚴風波｜韓媒揭防長金龍顯是「始作俑者」 軍隊內部對命令困惑

南韓總統尹錫悅昨晚突宣布戒嚴，指責在野黨癱瘓政府，要剷除「親北韓勢力」，是南韓繼1979年10月事隔45年、及1987年實現民主化以來首次頒布戒嚴令，震驚全球。惟這場突如其來的戒嚴只是維持大概6小時即草草收場成為鬧劇，被諷「史上最短戒嚴」。據知尹錫悅不滿在野黨掌握的國會杯葛施政，憤而宣布戒嚴，不過這麼做已適得其反，陷入遭國會彈劾危機面臨下台，更損害南韓國際形象和外交地位，亦影響財經金融市場。

昨午召開指揮官會議 下令全軍進入非常警戒

南韓傳媒透露更多戒嚴內幕，有軍方消息人士披露，戒嚴令背後出自國防部長金龍顯的提議，國防部昨日下午召開指揮官會議下令全軍進入非常警戒，營級以上指揮官緊急待命，部分韓媒指出現役軍人收到「延後退伍令」，首爾地方警察廳亦繞過全國警察廳配合軍方行動。有報道指軍隊內部接獲戒嚴令及要求進駐國會時，也有很大的困惑，許多軍人被緊急召回並被派往首爾，卻不知道究竟發生了什麼事。

繞過內閣與尹錫悅溝通 總理韓德洙不知情

金龍顯繞過總理韓德洙直接與尹錫悅溝通，故未有依法於內閣會議通過宣布戒嚴，韓德洙和其他內閣成員完全不知情，直至昨晚接獲通知來到總統府才得知，多數內閣成員當場提出反對亦不果。