南韓戒嚴風波｜韓媒：尹錫悅事前曾算命　獲告知運勢很好

南韓總統尹錫悅因為緊急頒布戒嚴而遭國會彈劾，目前正暫停總統職務，24日他以「條件不成熟」為由，拒絕25日到案。據韓媒《朝鮮日報》23日爆料指，尹錫悅曾被親信用占卜方式鼓勵實施戒嚴。

據內地官媒《環球日報》24日引述《朝鮮日報》報道，尹錫悅的親信之一、南韓國防部前情報司令官盧相源（音）是一名活躍於南韓政壇的占卜師，他也是尹錫悅宣布「緊急戒嚴」幕後的核心人物。據南韓警方調查，尹錫悅在實施戒嚴前曾受到盧相源鼓勵，稱「您今年運勢會很好，您不能錯過」。

被同僚戲稱為「法師」

據報道，時任南韓防長的金龍顯最初對宣布戒嚴態度消極，但盧相源（音）這番話讓他「感到非常高興」。

雖然目前尚無法確認盧相源的這番話是否影響了尹錫悅的最終決定，但有多家韓媒披露了盧相源癡迷算命和占卜的細節，指其一直癡迷於占卜、薩滿和冥想活動，在擔任情報司令官時常給部下「相面」，連面試備選提拔軍官時都要點評候選人的面相好不好，被同僚戲稱為「法師」、「薩滿將軍」。