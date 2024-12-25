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國際
2024-12-25 12:15:49

南韓戒嚴風波｜韓媒：尹錫悅事前曾算命　獲告知運勢很好

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韓媒指尹錫悅實施戒嚴前曾受到其親信用占卜方式鼓勵。（資料照／美聯社）

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南韓總統尹錫悅因為緊急頒布戒嚴而遭國會彈劾，目前正暫停總統職務，24日他以「條件不成熟」為由，拒絕25日到案。據韓媒《朝鮮日報》23日爆料指，尹錫悅曾被親信用占卜方式鼓勵實施戒嚴。

據內地官媒《環球日報》24日引述《朝鮮日報》報道，尹錫悅的親信之一、南韓國防部前情報司令官盧相源（音）是一名活躍於南韓政壇的占卜師，他也是尹錫悅宣布「緊急戒嚴」幕後的核心人物。據南韓警方調查，尹錫悅在實施戒嚴前曾受到盧相源鼓勵，稱「您今年運勢會很好，您不能錯過」。

被同僚戲稱為「法師」

據報道，時任南韓防長的金龍顯最初對宣布戒嚴態度消極，但盧相源（音）這番話讓他「感到非常高興」。

雖然目前尚無法確認盧相源的這番話是否影響了尹錫悅的最終決定，但有多家韓媒披露了盧相源癡迷算命和占卜的細節，指其一直癡迷於占卜、薩滿和冥想活動，在擔任情報司令官時常給部下「相面」，連面試備選提拔軍官時都要點評候選人的面相好不好，被同僚戲稱為「法師」、「薩滿將軍」。

因性騷擾下屬被勒令退伍

據悉，盧相源在2018年因性騷擾下屬被軍方判刑並勒令退伍，此後他與兩名女子共同開設了一家占卜館，並借助人脈與政要保持聯絡。

南韓警方在逮捕盧相源後，聲稱稱在其筆記中發現「引誘北韓攻擊」內容。據統計，在緊急戒嚴期間，南韓國防部、陸軍司令部、首都防衛司令部、特戰司令部、防間諜司令部、情報司令部等單位共派出1,500多名軍人參與「緊急戒嚴」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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