南韓戒嚴風波｜韓媒：尹錫悅今發表講話致歉　首爾民眾集會促下台(有片)

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，被國會閃電推翻，實施僅約6小時就夭折。最大在野黨共同民主黨，聯同多個政黨共191名議員向國會提交彈劾尹錫悅的議案，最快周五至周六進行表決。南韓傳媒報道，尹錫悅今日將發表講話，就宣布緊急戒嚴引發國民不安及國內外混亂道歉，但可能不會談及辭職或退出執政國民力量黨。首爾街頭民眾昨晚聚集在國會大樓前高舉標語，重現2016年，為反對朴槿惠時發起的「燭光革命」，促尹錫悅下台。

南韓傳媒《韓民族日報》報道，總統尹錫悅今日將發表講話，就星期二晚突然宣布緊急戒嚴，引發國民不安及國內外混亂道歉，但可能不會談及他未來的動向，包括辭職或退出執政國民力量黨。報道認為，尹錫悅希望在反對黨提出的彈劾案在國會表決前平息民怨，並阻止國民力量黨議員在彈劾案投票時倒戈。