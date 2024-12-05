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國際
2024-12-05 08:48:00

南韓戒嚴風波｜韓媒：尹錫悅今發表講話致歉　首爾民眾集會促下台(有片)

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南韓戒嚴風波，韓媒：尹錫悅今發表講話致歉，首爾民眾集會促下台。(AP)

南韓戒嚴風波，韓媒：尹錫悅今發表講話致歉，首爾民眾集會促下台。(AP)

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南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，被國會閃電推翻，實施僅約6小時就夭折。最大在野黨共同民主黨，聯同多個政黨共191名議員向國會提交彈劾尹錫悅的議案，最快周五至周六進行表決。南韓傳媒報道，尹錫悅今日將發表講話，就宣布緊急戒嚴引發國民不安及國內外混亂道歉，但可能不會談及辭職或退出執政國民力量黨。首爾街頭民眾昨晚聚集在國會大樓前高舉標語，重現2016年，為反對朴槿惠時發起的「燭光革命」，促尹錫悅下台。

南韓傳媒《韓民族日報》報道，總統尹錫悅今日將發表講話，就星期二晚突然宣布緊急戒嚴，引發國民不安及國內外混亂道歉，但可能不會談及他未來的動向，包括辭職或退出執政國民力量黨。報道認為，尹錫悅希望在反對黨提出的彈劾案在國會表決前平息民怨，並阻止國民力量黨議員在彈劾案投票時倒戈。

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首爾市內多個地點，包括國會大樓和光化門廣場都有民眾舉起燭火示威集會，要求尹錫悅立即下台。(AP) 首爾市內多個地點，包括國會大樓和光化門廣場都有民眾舉起燭火示威集會，要求尹錫悅立即下台。(AP) 首爾市內多個地點，包括國會大樓和光化門廣場都有民眾舉起燭火示威集會，要求尹錫悅立即下台。(AP)

國會大樓外再現「燭光革命」

南韓國內要求尹錫悅下落呼聲高漲，首爾市內多個地點，包括國會大樓和光化門廣場都有民眾舉起燭火示威集會，要求尹錫悅立即下台，是繼2016反對時任總統朴槿惠的「燭光革命」後，南韓再度出現類似行動，相隔只有短短7年多。國內最大工會展開無限期罷工，直到尹錫悅下台。總統府首席秘書及室長等幕僚已集體請辭，被指建議尹錫悅實施戒嚴的國防部長金龍顯亦提出請辭，表示要為引起混亂致歉，並承擔責任。

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