南韓戒嚴風波｜韓聯社：公調處人員已正式逮捕尹錫悅

【09:50更新】南韓調查人員執行針對總統尹錫悅的拘捕令出現突破，總統警衛處主動清除入口處的路障，允許調查人員進入。韓聯社報道指，尹錫悅自知無處可逃，自行走出總統官邸正式接受拘捕，將被帶到高級公職人員犯罪調查處問話，載尹錫悅的車隊，已離開官邱前往公調處。早前檢察部門已拒絕尹錫悅的律師提議，稍後安排尹錫悅到公調處助查。

尹錫悅發表錄影講話，表示不認可公調處調查，出席調查是為了防止流血事件發生。