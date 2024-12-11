南韓戒嚴風波｜韓Z世代持應援手燈反尹錫悅 K-POP跳唱成抗議神曲 (多圖有片)

南韓示威集會遊行常見到群眾唱歌、跳舞與呼喊口號，這次要求彈劾總統尹錫悅的示威群眾中，有許多年輕人手持應援偶像的手燈和螢光捧，隨著現場響起的K-POP音樂，高喊彈劾尹錫悅的口號。

路透社報道，自上周尹錫悅與防長金龍顯一手炮製的「戒嚴風波」以來，數以萬計的南韓民眾忍受著接近零下的低溫，留守在首爾國會大樓外集會抗議。現場播放南韓人氣女團aespa的新歌Whiplash，抗議民眾順著強勁跳舞節奏，高喊「彈劾、彈劾、彈劾尹錫悅」口號。

Z世代以 K-POP演唱會形式 主導示威

示威者主要是南韓年輕世代，他們同聲吶喊，整齊劃一揮動應援手燈、手機燈、螢光捧等，高舉寫著抗議標語和網絡迷因的旗幟，要求尹錫悅下台。這些年輕人以K-POP演唱會形式主導反政府示威的畫面，於各大社交媒體瘋傳。