南韓戒嚴風波｜280多名軍人曾闖國會 有士兵向國民鞠躬道歉：對不起(有片)

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴令，短短6小時收場。戒嚴期間，有280多名軍人曾到國會大樓，更一度破窗進入，及跟在場人士衝突，及後於國會通過要求解除戒嚴令後離開。有當地記者在凌晨採訪期間，有從國會離開的軍人向民眾鞠躬道歉。 國會通報有280多名戒嚴軍人進入國會。國會事務總長金民基指出，議事堂發生違憲、違法行為，對由此造成的損失表示强烈抗議，會追究到底，宣布即日起全面禁止國防部職員和警察等出入國會大樓。金民基表示，當地昨晚午夜前至凌晨1時18分左右，國防部先後24次出動直升機，230多名全副武裝的戒嚴軍人進入了國會內部，另有50多名軍人越過圍墻，試圖通過正廳及後面的接待室進入議事堂，但未能成功，於是用錘及步槍打破玻璃窗，闖入議事堂。金民基說有國會職員受傷，正統計人數及檢視他們的受傷程度。

採訪記者稱「感受到非常真誠」 現於YouTube經營頻道的南韓資深記者許在賢，在今日凌晨上載一條現場採訪影片，當時他在國會外遇到執行戒嚴令後離開的士兵，質問為何不拘捕尹錫悅，士兵一行人都沒有回應。及後其身旁的一名士兵突然望向鏡頭多次鞠躬，並不停向國民說「對不起」。 許在賢事後在Facebook分享感受，稱感受到向他鞠躬的年輕士兵非常真誠，「當我看到護目鏡後面那雙清澈的眼睛時，我所有的憤怒都消失了，感受到無限的憐憫和感激」；許在賢又指當對方說出「對不起」的時候，感受到對方真誠，認為對方想表達出「我們站在民主的同一邊。」許在賢說會永遠記住對方守護國家的舉動，「請您身體健康地服完兵役，回到我們的社會，做一個健康的年輕人。」

網民同情「怒氣全消辛苦了」 南韓網民亦紛紛對軍人表示同情，「怒氣全消，辛苦了！」、「軍人的心情也很沉重」、「孩子不用道歉，你沒有做錯」、「今天晚上大家都很難熬」、「我們被尹錫悅撕裂了」、「軍人也是國民，大家的心情都是一樣的」、「別無選擇，只能服從國家的命令」、「戒嚴部隊的眼神說明一切，感覺就跟我一樣的無奈」。 ▼▼士兵鞠躬片段4:25開始▼▼