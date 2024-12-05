南韓戒嚴｜勾起光州事件慘痛回憶 韓人震驚︰以為發噩夢

南韓總統尹錫悅深夜突然宣布全國戒嚴，南韓人感到難以置信、震驚和疑惑，擔心國家陷入政治不穩。有人以為自己發噩夢，稱從沒想過經歷現代及民主化發展的家園，竟在這個時代實施戒嚴，掀開四十多年前「光州事件」的傷疤。有人指事件「就像緬甸政變在南韓發生」，擔心南韓會倒退至北韓般極權。
首爾居民Ra Ji-soo指前晚聽到直升機在寓所附近上空盤旋，「就像緬甸政變在南韓發生，我感到擔心」，她一位當警察的朋友收到緊急動員令，須趕回警署報到，令氣氛更緊張。另一首爾人Kim Mi-rim說她當時急忙整理緊急用品包，擔心局勢升級，並想到過去在戒嚴被捕和囚禁的人。有大學生指親友不斷發短訊了解情況，事件如電視劇，自己突然置身噩夢，「大家說首爾多處有士兵，坦克進駐主要地區」。她和朋友擔心停課、韓圜貶值、經濟受挫以及年輕男子會被徵召入伍。
「害怕南韓會成為另一個北韓」
一名不願透露姓名婦女批評尹錫悅「試圖限制所有人自由、限制人民批判政府的權利」，「我害怕南韓會成為另一個北韓」。售賣首飾的個體戶Don Jung Kang也指尹錫悅的決定奇怪草率，他擔心韓圜匯價下挫，影響進口原料價錢，重挫其生意。戒嚴令頒布後不少民眾到便利店搶購，前晚11時至12時，必需品銷量較上周同時段大增，當中罐頭暴增337.3%、袋裝即食麵增253.8%、礦泉水增141%、速食米飯增128.6%、電池增40.6%、常備藥物增39.5%。
「想到光州事件感受到的恐懼和絕望」
戒嚴剛傳出時，不少民眾響應反對派號召趕往國會外，包括來自京畿道高陽市一名女子，她批評頒布戒嚴令「大錯特錯」，「在這個時代，他(尹錫悅)怎能宣布戒嚴？我還以為自己做夢」。一名五十多歲姓金男子則稱：「我非常憤怒，必須站出來」。南韓上一次緊急戒嚴已是四十多年前，當年全斗煥在軍中崛起並逐步掌控政權，之後從總統崔圭夏手中奪權，1980年5月觸發光州事件，光州學生及民眾發動反軍政府示威，遭軍隊血腥鎮壓，造成幾千人死傷。官方數字稱平民與軍警約200人死亡，但相信實際遠不止此數，另有逾5,000人傷。最大在野黨共同民主黨60歲議員丁秦旭，周二晚為推翻戒嚴令攀過圍牆進入國會表決，「我立即想到光州事件，以及當時感受到的恐懼和絕望。四十年多年後，我們再經歷這一切，感覺很不真實」。他稱議員們在議事廳內，緊張地觀看特種部隊乘直升機降落在草坪、破窗進入國會大樓的畫面；他與同僚表決時，一眾幕僚竭力封鎖出入口以爭取時間。戒嚴部隊的迷彩服令他回想起光州事件開始時，軍人對當時讀高中一年級的他和兄弟拳打腳踢驅趕，他揚言面對今次戒嚴，再不能輸。
軍人向鏡頭鞠躬道歉 網民動容
國會通過要求解除戒嚴令後，軍人撤離時被在場人士質問為何不拘捕尹錫悅，一名軍人突然望向鏡頭多次鞠躬，不停說「對不起」，這一幕令不少網民動容，指「怒氣全消，辛苦了！」「軍人的心情也很沉重」。