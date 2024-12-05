南韓戒嚴｜勾起光州事件慘痛回憶 韓人震驚︰以為發噩夢

南韓總統尹錫悅深夜突然宣布全國戒嚴，南韓人感到難以置信、震驚和疑惑，擔心國家陷入政治不穩。有人以為自己發噩夢，稱從沒想過經歷現代及民主化發展的家園，竟在這個時代實施戒嚴，掀開四十多年前「光州事件」的傷疤。有人指事件「就像緬甸政變在南韓發生」，擔心南韓會倒退至北韓般極權。

首爾居民Ra Ji-soo指前晚聽到直升機在寓所附近上空盤旋，「就像緬甸政變在南韓發生，我感到擔心」，她一位當警察的朋友收到緊急動員令，須趕回警署報到，令氣氛更緊張。另一首爾人Kim Mi-rim說她當時急忙整理緊急用品包，擔心局勢升級，並想到過去在戒嚴被捕和囚禁的人。有大學生指親友不斷發短訊了解情況，事件如電視劇，自己突然置身噩夢，「大家說首爾多處有士兵，坦克進駐主要地區」。她和朋友擔心停課、韓圜貶值、經濟受挫以及年輕男子會被徵召入伍。

「害怕南韓會成為另一個北韓」

一名不願透露姓名婦女批評尹錫悅「試圖限制所有人自由、限制人民批判政府的權利」，「我害怕南韓會成為另一個北韓」。售賣首飾的個體戶Don Jung Kang也指尹錫悅的決定奇怪草率，他擔心韓圜匯價下挫，影響進口原料價錢，重挫其生意。戒嚴令頒布後不少民眾到便利店搶購，前晚11時至12時，必需品銷量較上周同時段大增，當中罐頭暴增337.3%、袋裝即食麵增253.8%、礦泉水增141%、速食米飯增128.6%、電池增40.6%、常備藥物增39.5%。