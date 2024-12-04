南韓戒嚴｜戒嚴部隊離開國會 尹錫悅須正式宣布才算解除戒嚴

南韓總統尹錫悅周二深夜10時23分宣布全國進入緊急戒嚴，轟動全國和國際，盟友美國的官員也表示震驚。戒嚴令維持了2個半小時後，朝野議員於周三凌晨1時左右通過決議，撤除戒嚴令。根據憲法，尹錫悅須遵從國會表決，但戒嚴令要他正式宣布才算解除。但在戒嚴令下禁止一切政治活動，引起議員的表決是否屬政治活動的疑問，情況有點混亂。不過，進駐國會的戒嚴部隊在議員表決後，已開始撤出國會。另外，尹錫悅被指未有知會總理韓悳洙，與國防部長金永賢決定宣布戒嚴，後者更被指鼓吹總統頒布戒嚴令，他是尹錫悅的中學學長。

南韓戒嚴｜民眾聚集國會外要求尹錫悅落台

尹錫悅自2022年上台後民望一直低迷，妻子又捲入收名牌袋風波。今次他突然宣布緊急戒嚴或成下台導火線。不少民眾深夜湧到國會外反對戒嚴令，並高叫尹錫悅落台口號。網上片段可見有疑似議員嘗試進入國會推撞軍人。有分析認為，尹錫悅頒戒嚴令的舉動古怪，直接指反對派親北韓進行反國家活動。另外，在野黨在國會擁有170席，必然可否決其戒嚴令。

南韓戒嚴｜對上一次戒嚴為光州事件

南韓人對戒嚴令相當敏感。韓戰後，時任總統李承晚採取鐵腕管治，宣布戒嚴並讓自己終身出任總統。有關做法引發民眾大型示威造成傷亡，他最終辭職及流亡到海外。接著朴正熙於1961年發動軍事政變上台，在七十年代，他聲望下跌再度宣布戒嚴。對上一次南韓總統宣布戒嚴是1980年，學生和工會發起全國民主化運動，就是著名的光州事件。當時掌握軍權的陸軍中將全斗煥下令以武力鎮壓這次運動，造成大量平民和學生死傷。