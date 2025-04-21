南韓戰機機師「㩒錯掣」　空中誤丟機炮吊艙及油箱

南韓空軍一架KA-1輕型攻擊機日前在訓練時，意外掉落機炮吊艙和空油箱，包括戰機機槍和500發子彈，所幸未釀成傷亡。南韓空軍人士20日透露，為妥善應對此事件，空軍決定暫停除必要戰力以外的軍機飛行。

根據《韓聯社》，事發在18日晚間8時22分許，隸屬於南韓空軍第8戰鬥飛行團的一架KA-1，在江原道平昌上空進行夜間模擬射擊訓練時，2套機炮吊艙和2具空副油箱意外脫落。萬幸墜落地點為山區，沒有造成人員傷亡。

美韓聯合演習臨時中斷

據悉，該架攻擊機飛行員向空軍事故調查委員會表示，事故原因為「誤觸投放按鈕」。

報道稱，吊艙內載有機槍和約500發12.7毫米實彈。目前空軍已在江原道寧越郡山地尋回機炮吊艙和部分彈藥，但仍在搜尋油箱及十多發實彈。

空軍為徹查事故原因並防止類似事件再次發生，決定暫停非必要飛行任務，同時將舉行飛行安全誓師大會和安全事故教育。受到此誤投事件影響，美韓正在進行的空中聯合演習「自由旗幟」（Freedom Flag）臨時中斷，預計在22日下午重啟。