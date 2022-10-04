南韓推測北韓可能試爆小型核武 美國警告北韓核試將重大升級

除了接連試射導彈，北韓可能再進行核試，亦引發國際關注。南韓國家情報院早前估計，北韓可能在10月16日至11月7日期間核試。

南韓國防部長李鐘燮周二表示，北韓不斷致力提升核武能力，寧邊核反應堆正在運轉，隨時可進行核試，相信北韓第七次核試可能試爆小型核武，威力較第六次大。國防部接受國政監查時匯報時表示，為防範北韓動用核武，正加快推進三軸體系，增強軍力，包括建設打擊北韓導彈發射裝置的「殺傷鏈系統」，構建多層導彈攔截系統，增強壓倒性打擊能力；同時建設攔截來襲導彈的「南韓型導彈防禦系統」，以及打擊北韓指揮部的「大規模打擊報復作戰計劃」。

國防部又指，今年將實現反炮兵雷達、多管火箭炮、攻擊炸彈等武器服役，有效應對北韓長射程炮發射活動。南韓統一部表示，不會被動等待北韓無核化，將會堅決有力遏制北韓威脅，通過制裁及施壓，促使北韓打消發展核武的念頭，堅持通過對話與外交多管齊下，引導北韓改弦易轍。