南韓撤口罩令｜普遍仍戴口罩 民眾：已成生活一部分

南韓實施室內口罩令逾27個月後正式撤除，繼室外後，民眾今日起在室內亦毋須戴口罩，即在購物中心、上班和返學都可以「無罩」，醫院、藥房和乘搭公共交通工具除外。在解禁第一天，首爾民眾普遍仍有戴口罩，有人認為新冠病毒仍未消退，為健康著想仍戴；也有上班一族說戴了逾兩年口罩，已成為生活一部分，除下口罩反而感到有點不慣。防疫官員稱，有望在5月完全撤除口罩令。
根據新規定，超市、百貨公司和購物中心等公眾聚集設施，以及各級學校和補習班等教育設施等場所可除口罩；公共交通站點如巴士站和地鐵站內，以及體育設施和護老院等場所也不需戴。醫院的單人病房和私人空間亦不會強制戴口罩。當局仍建議有新冠病徵、與疑似感染者有接觸、與高風險人群接觸過的人士戴口罩。處於密閉、人群密集和密切接觸場所也最好佩戴，例如高聲叫喊、合唱和對話等產生飛沫場所。
南韓撤口罩令｜公共車廂仍要戴 民眾：索性不除
韓聯社稱，在其中一個地鐵站，即使踏進車廂才須戴口罩，但月台候車的全部30名民眾仍戴著口罩，有人說：「雖然不舒服，但新冠疫情還未結束會繼續戴口罩。」在一間小學，超過30分鐘僅一名學生無戴口罩上學。有家長說，「不會有即時改變，孩子都習慣了戴口罩」，校長表示會要求學生攜口罩或戴著口罩回學校，因可能出現要戴口罩的情況。雖然政府撤除口罩令，但在濟州國際機場，大部分職員都有戴口罩，有職員說：「上頭建議我們戴口罩，但最終由職員自行決定。」
南韓撤口罩令｜「辦公室10人有8人戴口罩」
《南韓先驅報》指有民眾認為在車廂內要戴口罩，不想又除又戴遂不除下來。二十多歲的Shin在首爾一間公司工作，她今日仍戴著口罩上班，「我步入辦公室時，10人中有8人戴口罩。戴口罩成為習慣，讓我覺得安全和更自在。」在一間健身中心內，仍有少數人戴口罩健身，有健身教練稱戴口罩和無戴的顧客各佔一半，大家需要時間適應，見到其他人無戴口罩做運動也會陸續跟隨，他自己也戴著KF94口罩。