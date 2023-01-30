南韓撤口罩令｜普遍仍戴口罩 民眾：已成生活一部分

南韓實施室內口罩令逾27個月後正式撤除，繼室外後，民眾今日起在室內亦毋須戴口罩，即在購物中心、上班和返學都可以「無罩」，醫院、藥房和乘搭公共交通工具除外。在解禁第一天，首爾民眾普遍仍有戴口罩，有人認為新冠病毒仍未消退，為健康著想仍戴；也有上班一族說戴了逾兩年口罩，已成為生活一部分，除下口罩反而感到有點不慣。防疫官員稱，有望在5月完全撤除口罩令。

根據新規定，超市、百貨公司和購物中心等公眾聚集設施，以及各級學校和補習班等教育設施等場所可除口罩；公共交通站點如巴士站和地鐵站內，以及體育設施和護老院等場所也不需戴。醫院的單人病房和私人空間亦不會強制戴口罩。當局仍建議有新冠病徵、與疑似感染者有接觸、與高風險人群接觸過的人士戴口罩。處於密閉、人群密集和密切接觸場所也最好佩戴，例如高聲叫喊、合唱和對話等產生飛沫場所。