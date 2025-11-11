南韓擬加強打擊黃牛 總統李在明：大幅提高罰款並設檢舉奬金更具阻嚇

針對黃牛炒賣活動，實際上被查獲的案例極少，且刑責僅1年以下監禁或1,000萬韓圜以下罰款，被輿論批評缺乏實際阻嚇作用。

東亞日報報道，在周二舉行的國務會議上，文化體育觀光部部長崔輝永報告，KBO職業棒球賽、K-pop演唱會、熱門公演等門票被搶購後，以數十倍價格轉售，此等黃牛活動正在擴散，成為社會問題。

對此，文化體育觀光部制定三大應付黃牛對策，包括全面禁止高於定價的轉售、提高罰款並加重處罰慣犯、建立檢舉獎金制度。

崔輝永表示，「黃牛炒賣活動必須從根本加以阻止，一般粉絲被剝奪用原價購票的機會，金錢上蒙受損失，特別是有些青少年粉絲連想觀看表演，想都不敢想，導致市場規模縮小，文化與體育界整體都受到影響」。

崔輝永指出，將在本屆定期國會中修改相關法例，全面禁止哄抬交易，並處以高額罰款。

總統李在明則反對加重刑罰，認為大幅提高罰款更為有效。他說，「對幾乎不會被判刑的黃牛黨進行調查及審訊，反而浪費資源」。